Pide Salud de Aguascalientes no acudir a estadios

Luego de que se hiciera oficial el regreso de los aficionados a algunos estadios de la Liga MX, los diferentes puntos de vista entre si estaba bien o mal la decisión comenzaron a surgir.

Necaxa es uno de los equipos que tendrá público en las tribunas del Estadio Victoria en la Jornada 14 del futbol mexicano; sin embargo, la secretaría de salud de aquella entidad invita a la gente a no acudir al inmueble.

"Si ven eventos masivos donde se permiten ya las reuniones y el futbol con espacios abiertos, si respetamos la sana distancia, se pueden hacer con precauciones. Si sé que habrá un juego, pues no voy y mejor lo veo en la televisión y me evito un riesgo de contagio", comentó Miguel Ángel Piza, secretario de salud de Aguascalientes.

Miguel Ángel Piza dejó en manos de los aficionados el correr el riesgo de asistir a un estadio que tendrá aforo del 30%.

"Pueden estar abiertos todos los espectáculos, pero si no quiero correr el riesgo, no lo tomo, el riesgo lo decides tú si lo tomas o no", mencionó.

Hay que recordar que en la Jornada 14, Necaxa y Mazatlán son los únicos equipos que tendrán público en sus partidos, aunque equipos como el Puebla ya también anunciaron fecha de regreso para abrir su estadio a los aficionados.