¿Quién es Lilly Téllez, la senadora que inició como periodista?

María Lilly del Carmen Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez, es una polémica senadora, periodista y exconductora de televisión.

Tiene una licenciatura en Comunicación y una amplia trayectoria como reportera. Su carrera inició en un canal local en Sonora. En 1994 comenzó su carrera en TV Azteca, en donde laboró como conductora y reportera. En 2010 estuvo a cargo del programa Diagnóstico Reservado en el canal 40.

Durante su carrera como periodista, recibió el Premio Estatal de Periodismo en 1992. En el 2000 fue Candidata al Premio Mundial de Periodismo que otorga la UNESCO y en 2007 recibió el Premio Antena, el cual es otorgado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión.

Lilly Téllez y el caso Paulette

En 2010, México se cimbró con el caso de la desaparición y muerte de Paulette Gebara Farah. Después de que el caso se tornó sospechoso, Lilly Téllez entrevistó a la mamá de la niña y realizó una amplia investigación del caso.

Según Téllez, quien registró la habitación de Paulette, el cuerpo de la niña no estaba en entre el colchón y la cama, como determinaron las autoridades del Estado de México.

En una columna para El Universal, Téllez explicó que "Paulette medía un metro y pesaba 15 kilos; en la primera posición un bulto habría sido evidente, y en la segunda quedaría expuesta a simple vista. No percibí algún olor extraño, simplemente no olía a nada. De las pijamas… no podía afirmar ni negar que estuviera ahí, no lo recuerdo".

Lilly Téllez se une al mundo de la política

Lilly Téllez se adentró al mundo de la política de la mano de Morena, el partido político creado por Andrés Manuel López Obrador. En un inicio, Téllez se convirtió en la coordinadora de Morena en Sonora, para después convertirse en senadora.

Sin embargo, después de lanzarse en contra del aborto y criticar a Evo Morales, Morena pidió remover a la senadora del partido, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), determinó que Téllez debía permanecer en la bancada.

Después de una serie de conflictos con sus compañeros de partido, especialmente sobre el tema del aborto, Lilly Téllez abandonó Morena para unirse a las filas del PAN. Su incorporación a Acción Nacional se hizo oficial el 3 de junio.

Las controversias de Lilly Téllez

Sus momentos más polémicos han sido cuando ha criticado al movimiento feminista y el aborto, asegurando que el pañuelo verde utilizado por el movimiento feministas es "el trapo verde es la muerte". En otras ocasiones también ha criticado al movimiento y dicho que ella es "femenina", no "feminista".

Hace algunos días, cuando el Dr. Hugo López-Gatell compareció ante el Senado, Lilly Téllez lo llamó "pequeño virrey del país de las camas vacías y muertos en casa".

Durante la pandemia de COVID-19, Cuba envió un grupo de médicos para apoyar a México, sin embargo, Lilly Téllez celebró su salida del país, asegurando que "que no curan nada con sus prácticas médicas de 1930".

La actual senadora panista se lanzó en contra de Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y lo llamó "vulgar de lengua y enano".