Llevan al Congreso de Tamaulipas pleito por extinción de fideicomisos

En el marco del debate por la extinción de los 109 fideicomisos, en la sesión del Congreso del Estado, el diputado Arturo Soto Alemán (PAN) señaló a los legisladores de Morena que en México no había una Cuarta Transformación, "son un gobierno fatal que destroza a este país, son el gobierno de la muerte, pues van 70 mil muertos por el crimen organizado, y más de 80 mil por el COVID-19".

Soto dijo al Grupo Parlamentario de Morena que "ustedes no son la cuarta trasformación y no representan una lucha ideológica". Desglosó cifras, con las que indicó que Japón tiene el mismo número de habitantes que México y llevan menos de mil 650 muertos por COVID-19. Les recordó que no han sido parte de las grandes batallas para democratizar al país, insistiendo en que Morena es un movimiento mesiánico que está destrozando el futuro económico, político y social de México.

En el tema de las acciones jurídicas que anunció el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, para que la federación no desaparezca los fideicomisos, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Peña Flores, le reiteró su respaldo en la lucha para defender los intereses de la ciudadanía de Tamaulipas. "Hay un alto sentido de incongruencia y de falsedad, tan es así que si fuera un tema de corrupción pues debería de estar gente en la cárcel. No olvidemos que esta administración federal ya lleva dos años en ejercicio, lo que quiere decir que si hay corrupción es corrupción también de esta administración federal", expresó Peña Flores.

La diputada Yahleel Abdalá Carmona (PRI) se dirigió a los integrantes de la bancada de Morena y dijo que de tanto repetir sus mentiras se las están creyendo, "les recuerdo que tienen dos años manejando los fideicomisos y no he sabido que hayan llevado a la cárcel a alguna persona por corrupción". En su participación en tribuna, la diputada Juanita Sánchez (PAN) calificó de soberbia, autoritaria, atrabancada e irresponsable la forma en que se llevó a cabo la desaparición de fondos y fideicomisos. "Miles y millones de pesos que mediante esos fondos y fideicomisos se destinaban para causas nobles y justas, como apoyos a sectores productivos y grupos de personas vulnerables, ahora esos miles de millones de pesos van a ir a parar a la tesorería del gobierno central, para manejarse a discreción y caprichosamente", añadió.

Mientras la legisladora estuvo en tribuna, sus compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del PAN mostraron cartulinas en las que expresaban: "Morena pídele perdón al campo tamaulipeco", "Morena pídele perdón a los deportistas tamaulipecos", y "Morena pídele perdón a los tamaulipecos víctimas de los delitos", entre otras. Por parte de la bancada de Morena, Ulises Martínez Trejo, les respondió que, "les duele la desaparición de los fideicomisos porque ya no van a tener recursos para hacer desvíos. Una cosa si les digo, podrán decir lo que quieran pero el tiempo nos dará la razón".