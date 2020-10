Familia entierra a su mascota y luego su gata aparece viva

Eric Schmidt contó la travesía de su familia través de Twitter, donde detalla que todo comenzó una noche que su gata Kitty desapareció.

Al día siguiente encontraron un cadáver en la calle, cerca de su casa, y asumieron que era Kitty. La enterraron después de una emotiva despedida, sólo para que entonces mascota reapareciera viva en su casa. "Oh, por cierto, desenterré el cadáver y lo llevé a nuestro veterinario, y no tenía un chip. Porque era un conejo", explica Eric.

La insólita anécdota sucedió hace cinco años, pero Eric compartió apenas hace unos días en redes sociales, donde la historia comenzó a hacerse viral.

You guys would not believe the roller coaster of emotions I’ve been through pic.twitter.com/BiJa0R4pfK