Fallece de deshidratación tras ser obligada a brincar todo el día el trampolín

Según la cadena CBS7, la investigación del caso concluyó que la niña había sido maltratada por las personas que fungían como sus tutores, Daniel Schwarz, de 44 años, y su esposa Ashley, de 34, quienes la castigaron dejándola sin desayuno y obligándola a saltar la cama elástica sin parar por largo rato, sin opción ni de descanso ni de tomar líquidos, cuando la temperatura en la lona era de aproximada de 43 grados centígrados.

Los tutores fueron arrestados, enfrentan cargos por asesinato y de ser declarados culpables, pueden ser sentenciados a pena de muerte.

