Fundadores de Morena se van al PRD en Coahuila

Militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) como César Bortoni, a cuatro días de las votaciones para renovar al Congreso Local, abandonaron su partido político, y se sumaron al Partido de la Revolución Democrática.

Eso fue señalado por la dirigente estatal del partido del sol azteca en Coahuila, la profesora Mary Telma Guajardo.

La perredista, durante la conferencia también habló sobre el descuido del gobierno federal en los renglones de salud y de educación, que son pilares en la campaña de los candidatos a diputados locales.

También señaló que no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, y no se pondera la necesidad de inyectar recursos y programas para fortalecer y rescatar las fuentes de trabajo y la economía de la Región Centro de Coahuila.

En la conferencia de prensa la delegada estatal del partido del sol azteca en Coahuila, Mary Telma Guajardo, anunció que reconocidos militantes de izquierda del movimiento que llevó a la presidencia a López Obrador cambiaron de trinchera política.

César Bortoni no es el único que deserta de Morena, explicó la dirigente estatal perredista dijo que militantes del movimiento, de los equipos de la Región Centro de Coahuila, también se integran a la estructura del que ella encabeza.

Dejó en claro que no es un anuncio en el que diga que “miles de morenistas cambian de filas”; explicó que son algunos miembros de aquel partido que cambiaron el chaleco color ladrillo por la camiseta amarilla y ahora se integran como compañeros del instituto del sol azteca.

“Ahora se dan cuenta que no nos equivocamos por no votar por López Obrador en las elecciones presidenciales, somos una fuerza política que en Coahuila creció, y tenemos presencia en el Congreso Local y la presidencia municipal de Juárez” dijo más tarde a El Siglo de Torreón.

Aseguró que el presidente de la República no actúa como el máximo mandatario que es, sino como un candidato en plena campaña y no asume la responsabilidad que le corresponde como representante de todos los mexicanos.

Por otro lado, sobre su nombramiento como candidata plurinominal en la primera posición, sostuvo que fue la dirigencia nacional la que elaboró la lista, y dijo que la segunda posición asignó el partido a Jesús Contreras Pacheco, quien no es perredista.

Reiteró que la lista de plurinominales la eligió el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.