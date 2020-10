Desestima Delgado denuncia interpuesta por Muñoz Ledo

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional de su partido, Mario Delgado, desestimó la denuncia que interpuso su adversario en esta contienda, Porfirio Muñoz Ledo y la calificó de hueca porque no tiene nada.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado aseguró que esta denuncia de Muñoz Ledo es un acto de desesperación y de distracción por las acusaciones que han hecho contra él y que son bastante fuertes y a las que tiene que hacerles frente.

"Ya medio vimos ahí la denuncia, está hueca, no tiene nada. Es un acto de desesperación y yo creo que también un acto de distracción por las acusaciones que le han hecho bastante graves al diputado Muñoz Ledo. Yo creo que tiene él que hacerle frente a esas acusaciones", dijo Mario Delgado.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se dijo tranquilo con esta denuncia y adelantó que le va a hacer frente, e insistió en que es un acto de desesperación y de publicidad y él seguirá convocando a la unidad.

Reiteró que Porfirio Muñoz Ledo ya no puede estar activo y en territorio y ya no puede cumplir ni siquiera con su responsabilidad como diputado federal, pues ya no puede acudir a las sesiones de San Lázaro.

"Porfirio ya no puede cumplir ni siquiera por su responsabilidad como diputado federal, ya no puede venir y un dirigente de Morena tiene que estar en el territorio. Tiene que estar recorriendo constantemente el país", acusó Mario Delgado.

Adelantó que este fin de semana va a estar en dos o tres estados más que no ha visitado, aún no define cuales, pero "vamos a seguir trabajando estando con la gente, estando con la militancia. Un buen dirigente escucha siempre a la gente y hay que recorrer todo el país, hay que reorganizar a nuestro partido. Necesitamos energía, necesitamos poner a Morena en movimiento".

Esta mañana, Porfirio Muñoz Ledo presentó una denuncia penal en contra de Mario Delgado, por la presunta utilización de recursos públicos con fines político-electorales.

La denuncia fue presentada este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), hasta donde acudió el representante legal del diputado Muñoz Ledo, así como diputados allegados al político que busca la dirigencia nacional de Morena.

Porfirio Muñoz Ledo alega que Mario Delgado ha realizado promoción personalizada, en su calidad de servidor público, y ello se puede ver en la cantidad de espectaculares con la imagen del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por todo el país, además de mantas, videos, distribución de volantes y propaganda móvil.

Esta denuncia fue presentada ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero la Unidad Técnica de lo Contencioso se declaró incompetente para decidir sobre el asunto.