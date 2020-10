Nuestros subagentes, disfrazados de pan de pulque, nos reportan que el bloque de los gobernadores rebeldes y separatistas… Perdón, que integran la Alianza Federalista, ya de plano decidieron irse con todo en el tema de los Fideicomisos y Fondos Federales, que literalmente de un “plumazo” eliminaron los diputados federales. Los ardidos mandamases anunciaron que presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aunque se sabe que está más que a modo o bajo la línea del Ejecutivo federal) y recurrirán a los amparos masivos. De todas maneras, dicen que defenderán a capa y espada estos recursos públicos. Tan solo en el caso de Coahuila, y según el “góber” rijoso, epidemiólogo y ahora especialista en finanzas públicas Miguel Riquelme, el daño es de mil millones de pesos, más lo que se acumule por el “tijeretazo” en participaciones y aportaciones.

D icen los chismosos subagentes que el inquilino del Palacio Rosa, que para los que lo conocen es de “mecha corta”, no se quedó callado y advirtió que se convocará en el Estado a los sectores afectados y se agotarán las opciones políticas y jurídicas para evitar que los fideicomisos desaparezcan sin razón. Independientemente de los resultados de estas medidas, don Miguel ya le pidió a su gabinete estrategias y alternativas para paliar en Coahuila y sus municipios los efectos de este embate de la 4T durante el acto de campaña... Digo, Reunión de Gabinete que tuvo ayer en Saltillo. Por cierto, el cónclave iba a tener lugar en Torreón; dicen que incluso el “góber” había prometido darles una visita turística a muchos de sus secretarios que no conocen La Laguna, hasta les había prometido tour por el Cerro de las Noas en teleférico y con gorditas de horno, pero al final del día se les dañó el paseo y muchos secretarios de la provincia con la cara larga dijeron que ya será en otra ocasión que se les haga conocer esa región tan famosa por el Santos Laguna.

***

Los subagentes, reflexivos y a la luz del proceso electoral que se realizará el próximo domingo 18 de octubre, nos comentan de la cuenta regresiva que se inicia para la Administración municipal de Jorge Zermeño y que mucho va a influir en los resultados que obtenga su partido en las votaciones. Aunque se trata de elecciones para diputados locales, los subagentes que merodean la presidencia municipal nos dicen que, según radio-pasillo, hay preocupación de la “factura” que los ciudadanos le cobrarán a la Administración zermeñista por las travesuras de funcionarios como Aldo Villarreal y Pedro Luis Bernal, o la desidia de otros como Tomás Galván o Primo García. Los fuertes problemas por la falta de agua potable que sufrieron los ciudadanos varios meses del año, los abusos de los agentes de tránsito en agravio de los conductores, la falta de obras importantes, la falta de coordinación de la policía con otras corporaciones de seguridad, así como los desaires de algunos integrantes de su gabinete y su eterno talante beligerante serán sin duda parte de las pesadas losas que cargue en los meses que le restan a su gobierno o al que lo reemplace el año entrante, y súmele usted lo grises que han sido como diputados y ahora otra vez como candidatos algunos representantes de su partido; no es de mucha ayuda. De hecho, el único que los ha apoyado fue su excompañero de partido y hoy convertido al partido de moda, Morena, Luis Fernando Salazar, a quien al parecer le ganó el subconsciente en un evento de campaña y en lugar de que pidiera que votaran por los candidatos de su nuevo partido, Morena, el ADN azul lo traicionó y pidió el voto, pero para los candidatos del PAN; aunque después quisieron desmentir y dijeron que había sido editado el clip. Lo que es verdad es que al diputado federal lo siguen viendo más como panista que otra cosa.

***

Muy tristes y apachurrados se les vio caminar a los militantes del PAN y de Morena después de que en la “capirucha” del sarape circularon unas encuestas que al menos nuestros subagentes, disfrazados de mampara, verificaron que son de una firma de prestigio, de esas que también suelen dirigir el prestigio adonde mejor les pagan, pero en fin... La cosa es que la encuesta causó tanto revuelo que a partir de su publicación se le desarrugó el sombrero al senador taurino carbonero Armando Guadiana, que andaba sumamente activo a pesar de estar convaleciente dolido por su operación, visitando los 38 municipios en apoyo a sus candidatos y hasta pidiendo “coperacha”; pero ya con las encuestas, como por arte de magia desaparecieron los cooperadores. Según nuestros insidiosos subagentes, si bien es cierto que el partido de moda en algunos estados ha sacado buenos resultados con todo y los riegues de la 4T, en Coahuila nomás no le han hallado la forma y muchas cosas siguen sin resolverse, como la problemática del carbón en la sufrida región Centro, lo mismo en la capital del acero con la paralización de AHMSA. ¿Y qué decir del Norte?, con los directivos de Constellation Brands prácticamente escondidos debajo de un árbol para que no los vean. Es el mismo caso con los inversionistas de las energías renovables, que un día sí y otro también están resolviendo controversias contra los movimientos federales. La cosa es que hasta en La Laguna los lecheros y productores de ganado caminan despacito para que nadie los vea; no vaya a ser que finalmente les cumplan la amenaza de llevarse sus vacas con todo y quesos a Tabasco.

Al interior de los partidos, como de costumbre, todos presentan las encuestas que los mencionan ganadores por varios puntos, sin embargo, donde varias indican que la elección será entre dos viejos amigos y rivales, PAN y PRI, es en La Laguna, a excepción quizás de Nacho Corona, que parece que esta vez se le puede hacer. Y ya que estamos hablando de pronósticos, nuestros subagentes, disfrazados de “madame Sassú”, cuentan que en otros distritos de La Laguna las apuestas aún tambalean, sobre todo en el distrito VII con cabecera en Matamoros, donde la pelea está entre los parientes de Raúl Onofre y Jesús Contreras Pacheco. Aunque todo pareciera indicar que desde Saltillo el apoyo es para el priista Onofre, al final podría haber un cambio de tuercas al estilo telenovela chafa, pues no hace mucho el hoy candidato del PRD, Contreras Pacheco, tiro por viaje despotricaba en contra del “góber” Riquelme, pero desde que anda buscando el voto, todo cambió, y hasta le echa flores en sus discursos; las lenguas viperinas dicen que por ahí hubo un arreglo, por lo que la suerte podría estar de su lado. Habrá que esperar. Mientras que en el distrito IV, que abarca el municipio de San Pedro, todas las canicas apuntan a que gane por Morena Armando Guerrero, sobrino del secretario del Instituto Mexicano del inSeguro Social, Javier Guerrero, y donde la figura del tricolor, que encabeza Jorge Abdala, está muy desdibujada desde que se le eligió como candidato, pues ni los de su propio partido lo querían, y eso que trae muchos “dulces” para repartir.

***

Y nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas fastidiosos, nos informan que gran malestar causó entre los comerciantes de etílicos de La Laguna de Durango el anuncio del gobernador José Rosas Aispuro de implementar restricciones en la venta de bebidas alcohólicas, con el supuesto objetivo de disminuir la movilidad y con ello la ola de aumentos de contagios del necio coronavirus, que, a decir del mandatario estatal, los orilló a tomar esta decisión debido a que los ciudadanos siguen sin entender la gravedad de la terrible enfermedad que a nivel mundial ya ha causado rebrotes y confinamientos nuevamente. Sin embargo, de acuerdo con los subagentes, la molestia de los propietarios de antros, bares, vinaterías y cervecerías se debe a que el anuncio del gobernador solo aplica para unos cuantos, pues aseguran que desde que les permitieron regresar a sus labores las autoridades los tienen marcando el paso hostigándolos para cumplir con las medidas y horarios establecidos mientras que a uno que otro antro ubicado en el corazón del bulevar Miguel Alemán no lo molestan ni con el pétalo de una rosa y le permiten realizar sus ‘afters’ cada fin de semana cerrando hasta que sale el sol, aunado a que por si fuera poco mencionan que cada fin de semana se suscitan escándalos y conatos de peleas e incluso han salido a relucir armas de fuego, además de que este incumple con los protocolos como el uso de cubrebocas y el aforo indicado, por lo que sería bueno que las autoridades estatales y el Mando Especial de La Laguna se dieran un baño de pueblo nocturno para que vean la realidad de la ciudad de la Cuarta Transformación y no lo que sus subordinados les cuentan, pues está visto que la alcaldesa de la “alternancia”, Marina Vitela, no puede poner orden en el tema debido a que se rumora que uno de sus funcionarios consentidos, Jesús Armando Quiriarte Rodríguez, es propietario del Praga, uno de los antros inmunes al COVID19 y a la ley, según parece.