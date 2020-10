Piden al Senado proteger fideicomisos

"Si hay corrupción en los fideicomisos, que presenten las pruebas", "que el presidente no nos acuse de corruptos", "que los senadores voten de forma informada" y "que haya menos lealtad ciega", fueron peticiones que más se hicieron en la manifestación de la comunidad científica contra la extinción de fondos y fideicomisos afuera del Senado.

Este martes, después de que la semana pasada los diputados avalaran en lo general y particular la extinción de fondos y fideicomisos, la iniciativa fue turnada al Senado, por lo que investigadores y estudiantes llegaron a la sede ubicada en Reforma e Insurgentes para manifestarse.

Fueron alrededor de 100 investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), de la Academia de Ciencias de Morelos y de la Red ProCienciaMx.

En la protesta estaba Sergio López Ayllón, director del CIDE, quien externó su preocupación por la iniciativa, pues tan sólo en ese centro hay cinco proyectos prioritarios relacionados con COVID-19 que realizan alrededor de ocho investigadores, financiados por un fideicomiso. "Los recursos (de los fideicomisos) para desplegar proyectos no son recursos presupuestales, no le cuestan al Estado, pero sí estamos generando conocimiento que es de utilidad general... en particular del COVID. Por eso estamos aquí, insistiendo en razonar, en mostrar los argumentos para que el Senado tome una decisión informada, clara, de las implicaciones que va a tener".

"Más ciencia, menos obediencia" y "senador, no seas sumiso, protege al fideicomiso" fueron las consignadas que gritaban con la intención de llegar a oídos de los senadores.

López-Ayllón enfatizó que la preocupación radica en que los fideicomisos financian la ciencia del país, por lo que con su desaparición, Conacyt quedaría en una situación vulnerable.

"No conocemos cuál es el mecanismo de reemplazo o de sustitución para el financiamiento de la ciencia", dijo el director del CIDE; con él coincidió Lorena Ruano, del CIDE; Brenda Valderrama, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos;y Liliana Quintanar, del departamento de Química del Cinvestav. Martín Aluja, premio Nacional de Ciencias 2013, pidió a los senadores que no desaparezcan los fideicomisos, que no se "doblen a instrucciones contrarias al interés de la patria".

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que en los fondos y fideicomisos había un manejo "discrecional", pero los investigadores rechazaron esa afirmación.

"Estoy aquí para defender la honorabilidad y la dignidad de los científicos. Estoy aquí para decirle a la sociedad que no soy un científico corrupto y que no voy a permitir que ni el presidente ni nadie me tache de corrupto. La comunidad científica y tecnológica no merece ser tratada de esta manera. La decisión que van a tomar los senadores y que, tristemente, ya tomaron los diputados, está llena de demagogia, por eso les pido patriotismo verdadero; ellos tienen en sus manos gran parte del aparato científico y tecnológico de México", señaló Aluja.

Dijo que por siete años fue director del Instituto de Ecología (uno de los 26 Centros Públicos de Investigación de Conacyt) y que ahí "nunca" hubo un acto de corrupción, porque se manejó "de manera escrupulosa y responsable". La opinión fue secundada por Alejandro Sánchez, del Instituto de Biotecnología de la UNAM: "Los fondos y fideicomisos han sido auditados de forma escrupulosa. Los científicos buscamos pruebas que validen lo que sea que se diga; en este caso no hay una sola demanda de los fideicomisos que apoyan ciencia, y si es cuestión de percepción, estaría equivocada".

María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, también ha señalado opacidad en los fondos y fideicomisos de ciencia y tecnología; sin embargo, López-Ayllón sostiene que la funcionaria "tiene plena conciencia" de la importancia de los fideicomisos.

"Conoce nuestros argumentos. Con la coordinadora del sector no hay choque, hay diversidad de puntos de vista, pero confiamos que entre colegas podemos dialogar. La situación es complicada por la visión del presidente de que los fideicomisos deben desaparecer, y esa visión permea en los funcionarios, por razones entendibles. Pero tenemos que ser creativos para encontrar soluciones y garantizar un financiamiento estable".

También protestaron familiares de desaparecidos, exbraceros y marinos mercantes, por lo que la iniciativa no llegó al Senado, aun así será votada y discutida en próximos días. La comunidad científica advirtió que no quitará el dedo del renglón.