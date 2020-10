Analizan extinción de fondos en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se analiza la desaparición de fondos y fideicomisos que únicamente generan gastos bancarios, como el Fondo de Prevención de Desastres capitalino (Fopde).

"Los fondos, cuando no tienen recursos, de todas maneras hay que pagarle al banco su administración, es importante que esos fideicomisos que no se utilizan se extingan, porque representan un gasto público", comentó.

Explicó que en este momento de crisis económica se está haciendo una revisión de distintos fideicomisos o fondos con los que cuenta la ciudad, pues hay algunos que no tienen ingresos o no se utilizan e inclusive otros están en proceso de extinción desde hace muchos años.

"Estamos viendo cuáles funcionan y cuáles no. Estamos haciendo una revisión de, a la fecha, cuántos se crearon para ver si requerimos algo especial en la Ciudad, pero no estamos en el tema en este momento de extinción, más que de aquellos que realmente no se están utilizando y estamos en una revisión", expuso.

Esta semana, en el Congreso de la Ciudad de México se discutió la desaparición del Fondo de Prevención de Desastres, una vez que se analizó la iniciativa de la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, que presentó la jefa de Gobierno el 8 de septiembre pasado.

"A lo mejor no estaba en ceros porque tiene la parte de costo de administración, pero su extinción es importante porque si no representa un gasto público", afirmó la mandataria.

Aclaró que no se trata del fondo que se utiliza para la reconstrucción, que tenía alrededor de 6 mil millones de pesos, que se ha planteado para este rubro y en otra parte para las necesidades de salud que fueron surgiendo durante la pandemia o asociadas directamente a ella.

Recalcó que los fideicomisos siempre tienen un gasto de administración que cobran los bancos, tienen un fideicomitente y fiduciario, la fiduciaria a veces son bancos de desarrollo, como Nafin o Banobras, pero cobran un gasto por administración.

"En los fideicomisos privados o públicos, el banco cobra un monto por administración, entonces, siempre representan un gasto del erario público; entonces, es este caso en particular", explicó Sheinbaum Pardo.

Se informó que sobre la discusión de la extinción del Fopde, la bancada del PAN en el Congreso local advirtió que no permitirá un nuevo "albazo" de Morena tras la eliminación de este fondo.