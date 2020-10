Aclara México que sólo se han apartado vacunas contra COVID

El gobierno mexicano apartó ya un gran lote de vacunas contra el COVID-19, para cuando el fármaco esté listo. No se han comprado aún, lo único que se hizo es apartar el producto, aseguró la subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado.

"Primero hay que ser muy claros y es importante decir que no compramos vacunas, porque no existen todavía, estamos hablando de que hay algunas candidatas en un proceso acelerado de ensayos clínicos de fase 3 que muy pronto conoceremos si sirven, si son seguras y si son eficaces. Muy pronto lo vamos a saber, de muchas de ellas, en noviembre, ya sabremos. Pero no te puedes esperar a ese momento para comprar, apartar tus vacunas, menos un país como México, que somos tan grandes, necesitamos decenas de millones (de vacunas)", indicó.

Martha Delgado, quien se ha encargado de negociaciones –al lado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard- para que a México lleguen insumos médicos y ahora lo que serán las vacunas, detalló que en los convenios firmados por México, para asegurar el fármaco en contra del COVID-19, se han considerados cláusulas importantes, por eventualidades que puedan ocurrir.

"Compramos el boleto y ese boleto tiene una serie de cláusulas que son muy importantes y que en casos de fuerza mayor (…) entonces te regresan tu dinero.

"Los convenios que estamos haciendo en general, en su mayor parte son reembolsables. En su mayor parte, no todos. Son convenios que han considerado que sean, por instrucciones del canciller, que sean entregas más tempranas", declaró.

La funcionaria diplomática resaltó que México ha logrado convenios en el marco multilateral, como lo es Covax facility, mecanismo al que incluso se le adelantó ya –la semana pasada- un pago de más de 150 millones de dólares para asegurar la distribución de vacuna a México.

Pero también se hacen convenios bilaterales como los 3 anunciados esta mañana, con las farmacéuticas: AstraZeneca (Reino Unido), Pfizer (Estados Unidos) y CanSino Biologics (China).

Martha Delgado detalló que el gobierno mexicano lleva una inversión de 321 millones de dólares con los cuales se busca poner a México dentro de las primeras naciones que puedan tener acceso a la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, cuando ésta ya se tenga lista.

El fármaco, consideró, puede estar en diciembre, enero, febrero o marzo. La idea, es tener la garantía de que un alto porcentaje de la población mexicana tendrá el acceso a la misma.

Existe un gran avance en todos los proyectos de vacuna que ya se trabajan, agregó, por lo cual existe confianza que en el corto plazo se tenga una. La apuesta es a que la vacuna desarrollada por CanSino Biologics pueda iniciar en lo que resta de octubre, la aplicación de protocolo fase 3 en México, y en su caso contar con ésta ya para diciembre.