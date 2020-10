No soy alcahuete de nadie: candidato no registrado en Coahuila

Después de señalar “No soy alcahuete de nadie”, el candidato no registrado Julio César Loera Martínez, reconoció que es muy difícil que pueda ganar las elecciones, pero dijo que los votos que le den no serán nulos, pero tampoco serán contabilizados a favor de los partidos, y eso representará menos prerrogativas para ellos para las próximas elecciones.

El aspirante al legislador rechazó algunas críticas en redes en donde se le cuestiona si es financiado por algún partido político para restarle fuerza y votos a otras instituciones que participan en la contienda electoral para renovación del Congreso Local.

Explicó que él se lanzó como candidato no registrado tan sólo con sus recursos propios y busca que se realice un ejercicio democrático real en donde los ciudadanos salgan a votar y elijan al candidato que consideren mejor opción, sin anular su voto o sin quedarse en el abstencionismo.

Reconoció que es muy difícil que pueda obtener la mayoría de los votos del distrito, pero indicó que la respuesta de la ciudadanía a través de redes sociales lo motiva a seguir participando.

“Ya sabemos que las redes no votan. Pero muchos ciudadanos las utilizan para externar sus ideas, y es ahí donde me han apoyado y eso me motiva” expuso.

Indicó que en San Luis Potosí participó una candidata no registrada a la alcaldía, y ganó por 200 votos, agregó que en Tamaulipas también ganó un candidato no registrado.