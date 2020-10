Aunque pudiera ganar las elecciones por mayoría, el candidato a diputado local para el distrito V no registrado, no podría llegar al Congreso como legislador, por no haber presentado en tiempo y forma los requisitos que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) pidió a los aspirantes en la convocatoria.

El presidente de la mesa del comité distrital electoral local número cinco de Coahuila, Marco Antonio Galván Reyes, explicó que los votos sufragados a favor del candidato independiente Julio César Loera Martínez o cualquier otro, si tienen validez y serán considerados como sufragio se efectivos. Sin embargo el ciudadano seleccionado como candidato no registrado, no podrá aspirar a ocupar el cargo de elección popular, pues no presentó ante el Instituto electoral las constancias que lo legitiman como ciudadano elegible para diputado local. Ver más: En caso de ganar, el candidato en Monclova no registrado no podrá ser diputado 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste