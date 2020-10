Revelan el iPhone 12 y los memes lo reciben en redes sociales

La serie del iPhone 12 que se compone por los modelos Mini, Pro, Pro Max, además de su versión regular, cuentan con la red 5G y poseen una cámara similar a la de la versión 11, pero mejorada.

Como era de esperarse el diseño de esta serie se ha convertido en tema de conversación entre los usuarios de iPhone, pues no pudieron evitar compararlo con el modelo 5 y las características del 11, detalle que dio pie a diversos memes.

El costo del la serie iPhone 12 va desde los 19 mil 999 hasta los 29 mil 999 pesos mexicanos.

Me walking into apple store to buy iPhone 12 even tho it’s just the 5 without those cameras #AppleEvent pic.twitter.com/WwDRnxIWJ9