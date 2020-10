Buscan a 'Miel', gatita perdida en aerolínea al llegar a Guadalajara

Recientemente en redes sociales ha trascendido la noticia de una gatita llamada 'Miel', quien se extravió en la aerolínea Viva Aerobus al llegar en un vuelo con su dueña a la ciudad de Guadalajara.

Por medio de Facebook la dueña de la felina, Dominique, solicitó ayuda para encontrar a su mascota explicando que ésta se les había extraviado al personal de la aerolínea al llegar al aeropuerto durante el sábado.

Presuntamente la puerta de la jaula transportadora de 'Miel' se habría abierto durante el transcurso del vuelo y al aterrizar la felina habría aprovechado para salirse.

"La gatita iba en su transportadora, me comentaron que pudo haberse abierto en el transcurso del viaje, por lo que pienso que no iba asegurada con nada y cuando abrieron para sacar el equipaje salió corriendo, los que la vieron no la tomaron por 'miedo' a que los rasguñara", detalló Dominique en su publicación de Facebook.

Asimismo, Dominique y su mamá, Brenda, alegaron que a 'Miel' se le había comprado un boleto para viajar arriba, pero el servicio les fue negado y la gatita tuvo que ir en el área de equipaje.

Por su parte Viva Aerobus confirmó por medio de un comunicado el extravío del animal, asegurando que desde que se supo de la situación, el personal de la aerolínea no ha parado de buscar a la gatita, además de estar en constante comunicación con la familia de ésta.

Tras viralizarse el caso de 'Miel', internautas exigen que no quedé impune y que la mascota sea localizada.