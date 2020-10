Acusa AMLO sabotaje de empresas farmacéuticas

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno solucionará de manera definitiva el abasto de medicamentos para niños con cáncer; agregó que existe un sabotaje por parte de empresas farmacéuticas que usan a los pacientes como una campaña permanente en su contra.

"Estamos buscando solucionar en definitiva lo del abasto de medicamentos para niños con cáncer, ha habido mucho sabotaje de parte de las empresas que abastecían los medicamentos al gobierno, que vendían al doble, triple del valor, se robaban el dinero y no había frontera entre funcionarios y empresarios, ha habido una campaña de estas empresas, han utilizado el desabasto que tiene que ver con niños como una campaña permanente de ataques al gobierno", dijo el mandatario.

El jefe del ejecutivo federal enfatizó a los padres de familia que su gobierno busca resolver la problemática, pero enfatizó en que existen bloqueos, incluso para adquirir las medicinas en el extranjero.

"Los entiendo bien, porque están molestos, porque ya se acabó la robadera, le digo a los padres que estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes, porque son monopolios que existen en algunos casos, trasnacionales".

Sobre el robo de cerca de 38 mil medicamentos oncológicos para menores de edad, comentó que la investigación está avanzando, sin poder ofrecer pormenores, "no puedo decir más, pero no van a poder con el propósito que tenemos, la firme convicción de limpiar de corrupción al país".

El presidente mencionó que se percató que en este tema había "mano negra" por parte de farmacéuticas, porque en alguna ocasión fue increpado por padres de familia en el aeropuerto, en donde se le exigió que no faltaran fármacos.

"Los vi, me di cuenta de que estaban pues muy influenciados, lo mínimo que puedo decir, de todas formas, tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo, no podemos decir, cómo lo vamos a resolver, porque hay indicios de que nos andan bloqueando, para no contar con los medicamentos, y no solo en México, en el extranjero, las mismas empresas de aquí, se hacen acuerdos con empresas afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos".