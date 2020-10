Niño de 5 años identifica unas huellas de dinosaurio durante un paseo familiar

Los pobladores de la zona donde ocurrió el hallazgo ya habían visto las huellas, pero fue Yang Zherui quien se dio cuenta que las marcas eran de animales prehistóricos.

Sus padres se comunicaron entonces con Xing Lida, profesor adjunto de la Universidad de Geociencias de China, quien concluyó que en efecto, las huellas pertenecían a un terópodo, un dinosaurio que tenía tres dedos y extremidades huecas, similares a las aves, recoge el Daily Mail.

Se encontraron en total cinco huellas fosilizadas de aproximadamente 35 centímetros de largo, en una roca de 20 metros cuadrados.

#ICYMI Chinese paleontologists announced the discovery of dinosaur footprints in Tongjiang County, which were first found by a five-year-old boy named Yang Zherui. Locals had seen the footprints for a long time, but they used to call them "chicken footprints." #ChinaBuzz pic.twitter.com/8BR13L3Igt