Vibremospositivo

COCINA, FAMILIA Y CONEXIÓN

En nuestro día 115 tuvimos un programa de conexión familiar, alegría, risas y cocina.

Recuerdo cuando de pequeño, tenía la fortuna de ir a casa de mis abuelos paternos Elba y Pepe, quienes preparaban todos los domingos comida para toda la familia, empezábamos con entrada, después plato fuerte, postre, bebidas, y fue algo que siempre me encanto, la comida era deliciosa, pero lo que más me gustaba era la compañía de las personas que más amo, mi familia.

Por cuestiones de la vida, no había podido compartir ni conocer a mis primas "las gemelas", a quien el destino y la vida me puso de frente para entrevistarlas.

Nuestra gran invitada fue Beatriz López, chef lagunera.

Beatriz nos contó, que desde chica ella estuvo muy apegada al tema de la comida, siempre cocinaba en familia y lo disfruta muchísimo. ¿Coincidencia o será que lo traemos en la sangre?

Estudió la carrera de chef y hace seis años que está dando clases de cocina. La comida te transporta a momentos vividos, a recordarlos y eso le encanta, es un regalo.

Beatriz nos dice que todos podemos cocinar y a medida que empiezas a aprender comienzas a hacerle tus cambios y agregarle ingredientes.

Este día, mi prima de manera virtual, logró cocinar en vivo una ensalada de arrúgala, espinaca y camarones, una receta muy saludable y nutritiva.

Todo el mundo puede hacerla, ya que lleva poco tiempo y es súper fácil.

Beatriz nos dice que para cocinar es importante ambientar con música y poner linda la mesa, colocar velas y una buena decoración para hacer un espacio agradable.

Nos dice que intentemos cocinar, que si no sale no pasa nada, una vez que lo logras te empiezas a emocionar y quieres cocinar cada vez más.

Compartamos nuestra pasión con amor, estamos en un momento para dar a los demás.

Ese día la receta me quedó espectacular, pero lo que más disfruté fue platicar con ella, mientras cocinábamos juntos; yo en Costa Rica, ella en México, para platicar y conectarnos, fue increíble.

Justo este sábado pasado, me estuve en Torreón y me invitó a su casa a cenar. Me encontraba feliz de por fin conocerla en persona a ella, su esposo y a Bibiana López, mi otra prima gemela que conocía de manera virtual y… fue increíble. Comimos delicioso, era verdad lo de adornar la mesa espectacular, era verdad lo de crear el ambiente, pero también era verdad que estábamos conectados, platicamos por horas, como si fuéramos amigos de toda la vida, justo en este momento escribiendo lo recuerdo y me lleno de emoción.

Gracias prima por regalarme no solo una receta, no solo tu cariño, no solo tus risas, no solo tus palabras, gracias por regalarme la enseñanza de lo importante que son los momentos que se pueden crear alrededor de la comida, un pretexto para reunirnos, para pasarla bien y para reconectarnos.

Gracias por enseñar a la gente a hacerlo, por que no solo se trata de combinar ingredientes, se trata de hacerlo con amor y pasión.

Gracias por llegar a mi vida para quedarte, y seguro, tendremos muchas comidas más, muchas historias más, unidos, como la gran familia que somos.

Te esperamos todos los martes, miércoles y jueves por Facebook Live en Vibremospositivo de 7 pm a 8 pm hora de México y también en Instagram por jorge_lpz, vibremos_positivo2020 y @pamela.marti.