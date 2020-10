Hombre que mató a machetazos a perrita confiesa porqué lo hizo

El hombre que mató a machetazos a una perra llamada "Masha" el sábado pasado justificó su proceder porque la dueña de la mascota no hizo algo para evitar que se comiera a varios de los pollos que tenía en su casa.

"Subo este video para justificar lo que hice ayer (sábado), yo sé que no tiene nombre, estuvo muy mal, no es una forma correcta de actuar, pero desgraciadamente el dueño del perrito nunca ha hecho caso del mismo, van tres ocasiones que se mete a comer mis pollitos, tengo pollos y guajolotes, entonces el perrito ya sabe dónde comer.

"La primera vez se comió cinco, se fue y se le avisó a la señora que lo amarrara por favor, los perros tienen hambre yo lo sé, ni modo, se los comió y se acabó", contó en un video que se difundió en redes sociales.

Ver más: Denuncian en redes a hombre que mató a machetazos a perrita en el estado de México

El presunto asesino del animal narró que "Masha" se metió otras dos veces a su propiedad a comerse a más pollos que criaba.

"No hice gran drama porque son perros y tienen hambre, se le volvió a avisar a la señora y tampoco hizo caso, que tampoco le importaba, que yo hiciera lo que quisiera con el perro que porque no le importaba el perro", dijo.

La tercera ocasión "Masha" se metió a comerse a sus pollos, pero además quiso atacar a la hija de nueve años del vecino, según afirmó.

"El día de ayer (sábado) se metió a comer otros dos (pollos), pero esa ocasión el perro se le aventó a mi hija por querer quitarle su pollito de la boca del perro, entonces se le aventó a mi hija de nueve años y eso fue el coraje que me dio, el perro no se asustó, al contrario quiso morder a la niña que quiso defender a su pollito", comentó.

De acuerdo a su testimonio, después fue a ver a la dueña de la perra y le contestó que no le importaba lo que le hiciera a la perra.

En el video que se difundió el fin de semana se observa cuando el vecino le propinó varios machetazos a "Masha", agonizante lo arrastró varios metros y se lo aventó a los pies de su propietaria, quien fue la que grabó las imágenes.

Instantes después la mascota color blanco murió en la calle.

"Estoy en mis cinco sentidos, tengo todas mis facultades bien, no estoy mal de la cabeza, simplemente fue el coraje que me ganó porque este perro esta vez quiso morder a mi hija, entonces fue el coraje que me dio y disculpen, me hago responsable del acto que hice y a ver cómo vamos a parar en esto", expresó en el video.

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM), investiga los hechos.

Los dueños de "Masha" se presentaron en el Ministerio Público para denunciar su muerte, por lo que se inició una carpeta de investigación.