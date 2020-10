Suspenden comparecencia de López-Gatell en el Senado por protestas

Comparecencia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el Senado de la República fue suspendida este lunes, luego de que se considerara que no hay las garantías para continuar ante reclamos de senadoras panistas.

"Al no haber ya las garantías de una civilidad, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia", dijo Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud del Senado.

En reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, que preside Miguel Ángel Navarro Quintero, el funcionario se lanzó contra sus críticos, quienes -dijo- no son más que pequeñas expresiones minoritarias.