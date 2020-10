Mujer agrede a cachorro mientras lanza insultos racistas a hombre

La escena que fue registrada en Estados Unidos, muestra a una mujer blanca atacar al hombre a base de insultos racistas, mientras ésta cargaba a un cachorro en sus brazos.

Presuntamente la discusión se habría originado mientras la mujer se encontraba a bordo de su vehículo, para después bajar y continuar insultando al hombre que se limitaba a grabarla mientras intentaba alejarse de ella.

En cierto punto la mujer comienza a dar paso a las agresiones físicas, pues se le ve escupir al hombre e intentar darle manotazos.

Sin embargo, lo que ha desatado la indignación entre el público es que la señalada utilizó al perro como proyectil para lanzarlo contra el hombre, algo que no terminó bien pues el can impactó contra el pavimento.

Tal como se aprecia en el video, el animal llora ante el daño y corre a refugiarse en los pies del hombre que de inmediato lo protege de la agresora.

