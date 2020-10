Intento de sacar un auto lujoso atascado en la playa sale mal

El dueño de este Maserati trató de conducir su coche por una playa cuando quedó varado en la arena. Su idea para salir del apuro fue remolcarlo con la ayuda de una camioneta, atando una cuerda a la defensa, o parachoques, de su propio Maserati, recoge la agencia Ruptly.

El auto no salió de las dunas, sino que cuando la camioneta aceleró, lo que provocó es que la defensa se desprendiera y saliera volando en pedazos. El incidente fue filmado y compartido en redes sociales.

WHOOPS: Steering your Maserati onto sand dunes is an expensive way to get bogged, but things went from bad to worse for this driver when they tried to get it out… #9News pic.twitter.com/0DGcuLj6du