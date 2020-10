Para Empezar

Hoy el show estaba en otro lado. Finales de NBA, Serie de Campeonato de la Liga Americana del Beisbol de las Grandes Ligas y un buen partido de Domingo por la Noche de la NFL. El Santos vs. Xolos que estaba pendiente por motivos de casos positivos de COVID en el equipo fronterizo, se colocaba apenado a dar lo suyo a un lado de tan monstruosos eventos. Hasta comentaristas que comen gracias a la Liga MX se burlaban del partido celebrado en un aún solitario estadio Corona.

El equipo de Almada venía de dos victorias al hilo como visitante y este partido definitivamente era la confirmación del buen momento o el regreso a las dudas. Los Guerreros claramente aprobaron el examen, vencieron de una manera cómoda 2-0 a los muchachos de Guede que no mostraron nada, también hay que decirlo.

También hay que decir que los tres triunfos consecutivos no han sido contra potencias de la Liga pero por el amor de Dios no empecemos a demeritar la mejoría y la habilidad del técnico uruguayo para encontrar primero una solidez atrás con una línea de 4 ya muy bien definida y también la inclusión como titular de Gael Sandoval quien ha puesto ese toque de desorden creativo que tanto urgía en el equipo lagunero. La mejoría es clara y estos últimos nueve puntos han clarificado el panorama y calmado las aguas en todos los sentidos.

Viene un cierre de temporada en donde Santos tiene tres partidos en casa y solo uno de visita, si la tendencia de cumplir en el TSM se mantiene, es muy probable que haya liguilla y porque no pensar que de manera directa. Las tormentas de calendario ya pasaron y los rivales restantes son superables, quitando obviamente la visita a León aunque el tema del estadio Nou Camp no está aún muy claro. Además la tendencia de este Santos es hacia la mejoría, de no haber lesiones o cosas extrañas, no veo a este equipo caer en la inoperancia de hace un mes o mes y medio.

El camino está trazado hacia una nueva liguilla. Ya llegarán los duelos clave en donde el Santos de Almada últimamente ha sido claramente superado, me refiero sobre todo ante sus odiados rivales regios. En nuestra Liga andar bien y querer ganar algo significa casi siempre toparte con Monterrey, Tigres o América y tener que superarlos para levantar trofeos, hoy a esos tres se les unen el León y el Cruz Azul, pero Santos empieza a demostrar que tiene con qué sacarles un susto a todos ellos en instancias definitivas. Vamos a ver. Se viene lo mejor.