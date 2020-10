¿Es inevitable una guerra entre Estados Unidos y China?

Tucídides, un ateniense que vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo (a. C.) fue un mal general y un buen historiador. Su Historia de la Guerra del Peloponeso relata la conflagración que estalló entre Esparta y Atenas en el siglo V antes de Cristo.

Basándose en su estudio de las causas que llevaron a Atenas y a Esparta a la guerra, Tucídides mantiene que es difícil que una potencia en pleno auge, en ese caso Atenas, coexista pacíficamente con la potencia dominante, que en ese caso era Esparta. Graham Allison, profesor de la universidad de Harvard, ha popularizado este concepto llamándolo "la trampa de Tucídides". Allison estudió 16 situaciones ocurridas en los últimos 500 años en las cuales surge una nación con la capacidad de competir con éxito con la potencia dominante. En 12 de estos 16 casos el resultado fue la guerra.

Todo esto tiene profundas implicaciones para nuestro tiempo y ese es el tema del reciente libro de Allison: Destinados a la guerra: ¿Pueden América y China evitar la trampa de Tucídides? Según él, "de continuar el rumbo actual, el estallido de una guerra entre los dos países en las próximas décadas no solo es posible, sino mucho más probable de lo que se piensa".

El libro del profesor Allison no es el único que alerta sobre las consecuencias del auge de Oriente y el declive de Occidente. Gideon Rachman, periodista de Financial Times, ha escrito un libro titulado Easternization, refiriéndose a la orientalización del mundo. Su mensaje central es que está llegando a su fin la ascendencia internacional que han tenido por varios siglos las potencias occidentales, concretamente Estados Unidos y Europa. De acuerdo con Rachman, el centro de gravedad del poder mundial residirá en Asia y, más concretamente, en China. A Bill Emmot, exeditor de The Economist, también le preocupa el destino de Occidente y así titula su nuevo libro. El aumento de la desigualdad económica que están sufriendo los países de Occidente y los problemas políticos que esto ha acarreado preocupan a Emmott: "Sin una sociedad abierta, Occidente no puede prosperar, pero sin igualdad no puede durar". A diferencia de los otros autores, Emmott no cree que Asia desplazará a Occidente. (Puede ver el video de mi entrevista a Bill Emmott en www.EfectoNaim.com).

Los pronósticos de una China que logra convertirse en una potencia hegemónica a nivel global subestiman las debilidades del gigante asiático. La realidad es que si bien el crecimiento económico de China es asombroso, y su progreso social indiscutible y la modernización de su ejército intimidante, sus problemas son igualmente abrumadores.

Ian Buruma, experto en asuntos asiáticos, mantiene que de los libros recientes sobre el auge de esa región, el peor es el del profesor Allison. Según Buruma, el autor evidencia una gran ignorancia sobre China y minimiza los problemas que plagan a ese país. A pesar de su acelerada expansión, la economía china es frágil y está llena de desajustes y distorsiones. La desigualdad económica se ha disparado y en las zonas rurales persiste una generalizada miseria. El país es un desastre ecológico donde cada año mueren más de un millón de personas por enfermedades causadas por la contaminación ambiental. Militarmente, China sigue estando muy por detrás de Estados Unidos.

Pero quizás la objeción más importante a la visión de una China convertida en líder del mundo es que su modelo autocrático es cada día menos seductor y difícil de sostener. Y un país políticamente inestable no es un buen candidato para prevalecer en las conflagraciones que pronosticó Tucídides.

Miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace.

Twitter: @moisesnaim