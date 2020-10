Ensayo sobre la cultura

CONQUISTADORES III

Santo Domingo fue la primera ciudad capital fundada por los españoles en América. De ahí partieron otros viajes de exploración hacia el norte y hacia el sur en busca de riquezas. Diego Colón y Ovando de Oviedo fueron gobernadores de Santo Domingo. Mucho sabemos de lo encontrado en el Norte y poco conocemos de los viajes de exploración que se realizaron hacia el Sur.

De los primeros territorios encontrados hacia el Sur del continente se encuentra Panamá que ya Colón había conocido. Alonso Nuño y Cristóbal Guerra descubren las costas de las perlas. La entrada al Amazonas es encontrada por Yáñez Pinzón. Este río va a ser recorrido por otro navegante aventurero: Francisco de Orellana.

Rodrigo de Bastida descubre el Darien. Alonso de Ojeda funda San Sebastián y es flechado por los indios.

Diego de Nicuensa es el primer gobernador de Veragua en tierra firme. En el extremo Occidental de su territorio, Vasco Núñez de Balboa fundará la antigua. Se hace elegir como capitán y posteriormente dará el salto hacia el Pacífico donde quedará abierta la ruta hacia los países asiáticos.

Entre los mismos exploradores y conquistadores existen innumerables conflictos porque todos quieren tener lo que los otros conquistan y los personajes mencionados no se quedan atrás. Después vendrá Pedrerías Dávila, un hombre ya de edad, que cuenta con una gran flota y que no respetará a nadie para conseguir lo que desea. Su flota la pierde en el camino y le usurpa sus méritos a Balboa, a quien manda fusilar por algún delito con el fin de quedarse con su descubrimiento del Pacífico. Podemos decir que este personaje es el Nuño de Guzmán del Sur.

Una vez que los españoles han cruzado hacia el Pacífico, siguen los viajes de exploración por ese mar y es cuando aparece Pizarro, que en España se dedicaba a crear puercos y era pariente de Hernán Cortés. Conquista a los Incas con mano dura; hay que aclarar que esta conquista fue facilitada porque los indígenas estaban divididos entre dos bandos que luchaban por el poder. De las anécdotas que existen de esta conquista es que Pizarro pidió que le llenaran un cuarto de oro lo que el Inca hizo para salvar su vida pero de poco le valió.

Lo acompaña Almagro que también descubre Chile y Bolivia. Detrás de ellos vendrá Valdivia quien es el conquistador de Chile; muere a manos de los indios y es quemado.

Ya habíamos mencionado a Francisco de Orellana que primero participó junto con Pizarro a la conquista del Perú y posteriormente se asociaron para seguir con los viajes de exploración por el río Amazonas. Lo recorrió una primera vez y luego fue a España a defender sus intereses frente a Pizarro. Vuelve al Amazonas pero este segundo viaje de exploración va a fracasar y va a morir junto con su gente.

Sin duda hubo conquistadores crueles. Ya mencionamos a Pedrerías; otro es Lope de Aguirre, que después de participar con Pizarro en la conquista del Perú fue a la búsqueda del Dorado. Uno de los apodos que tenía era "El tirano", por su crueldad. En un momento dado, intenta independizarse de la corona. Es asesinado en Barquisimeto, territorio de la actual Venezuela.

He dado una lista de nombres y más o menos lo he ubicado. Hay bibliografía disponible para conocer lo que hicieron. El libro que más me gusta es el de Germán Arciniegas: Biografía del Caribe. También es recomendable El imperio Español de Carlos V, de Hugh Thomas.

Como complemento se encuentran las biografías de diversos personajes como la de Pizarro, de Siegfred Huber; La de Lope de Aguirre de Ramón J Sender; La de Nuñez de Balboa de Octavio Méndez Pereira, la de Orellana de Miguel Albornoz.

Por el lado de la crónica el clásico es Comentarios reales, escrito por Garcilaso de la Vega "El Inca".

Un poema largo que habla sobre la conquista de Chile es la Araucana de Alonso de Ercilla.

El tema de la conquista se presta para más. Continuaremos la próxima semana.