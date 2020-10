Cuarta Transformación ya no pertenece a Morena ni AMLO: Espino

"La Cuarta Transformación ya no le pertenece sólo a Morena, ni a Andrés Manuel López Obrador, es un proyecto enorme que no cabe en un sólo partido ni aunque sea el más grande de México, y busca separar a la tarea pública del poder económico", afirmó Manuel Espino al presentar Ruta Cinco, una estructura política-electoral que busca incidir en las próximas elecciones.

Definida como una "organización ciudadana" cuya misión es apuntalar a la 4T, Espino aseguró que Ruta Cinco plantea una estrategia que invita a los partidos políticos a dejar de postular a los amigos e incondicionales de los líderes, y a los ciudadanos a dejar de votar por partidos.

En cambio, explicó, busca que se vote por ciudadanos comprometidos, sin importar qué partido los postule o cuál sea su ideología. Al respecto, aseguró que la organización busca liderazgos en todo el país de cara a los comicios de 2021 y 2024.

"Queremos invitar a los partidos a que ya no vuelvan a imponer candidatos a espaldas de sus militantes, pues postulan a los incondicionales de los dirigentes, pero no lo mejores para gobernar. Les pedimos que cuiden muy bien a quien van postular, porque si no postulan a los mejores, no van a contar con los ciudadanos", señaló.

En un evento en el que se tomó protesta a los representantes de los comités locales y que contó con la participación de integrantes de la organización de los 10 Distritos federales y de los 25 locales, así como la presencia de Macrina Chagoya y Carlos Sarabia, dirigentes de la organización en Oaxaca, y Mauricio Chevalier Candiani, coordinador de juventudes, Manuel Espino aseguró que Ruta Cinco no es un movimiento de confrontación sino de cooperación y diálogo.

Aunque el líder nacional aseguró que el objetivo es arropar a cualquier candidato que consideren cuenta con aptitudes para el servicio público y que los partidos no postulen, aseguró que estos deben garantizar que trabajarán en línea con la 4T y constituir un gobierno incluyente.

"A nosotros no nos importan los procesos internos de los partidos, lo que les estamos advirtiendo que dejen de postular a los incondicionales", señaló.

En entrevista, Espino aseguró que actualmente Ruta Cinco cuenta con 275 comités ya integrados, de los cuales 120 han recibido capacitación electoral sobre cómo llevar una campaña, "para que cuando apoyemos a alguien lo hagamos bien".

"Nos interesa encontrar personas que tengan cualidades para gobernar bien, pero también que quiera apoyar el proyecto nacional más importante que hay ahora, no podemos llevar a alguien que contradiga o rechace un proyecto nacional tan importante como es el de la Cuarta Transformación", indicó.

En el evento, además, espino adelantó que en el caso de Oaxaca darán su apoyo a Rey David para que busque la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez, y a Carlos Sarabia, exdiputado federal, para que contienda por la gubernatura en 2024.