La columna del Perro

EL RECUENTO DE LOS DAÑOS

Todavía no acabamos este atípico año 2020, que se ha caracterizado por vivir esta "pandemia" que nos tiene semi-enclaustrados, amén de los múltiples efecto colaterales que nos ha tocado enfrentar como son "la situación económica", "caída de los empleos", "el cierre de fuentes de trabajo y escuelas", "toda la escalada de carencias y contrariedades" que todo esto conlleva afectando no sólo como dijimos "nuestra economía", sino también "nuestra salud" y "nuestras relaciones interpersonales" así como también "nuestro estado de ánimo" que casi siempre está alterado por el estrés y la ansiedad al no poder hacer gran cosa por remediar todo lo anterior.

Por si fuera poco, la salud de todos está también al menos aquí en la Laguna, ante una nueva amenaza con el "dengue" que ha afectado a un sin número de personas, que en los casos más leves es por demás molesto, ya que causa fiebre, dolor muscular y de articulaciones así como cansancio extremo y en algunos casos es de curso fatal.

Nosotros en lo particular hasta el día de hoy, estamos enterados de por lo menos 10 personas que han fallecido el Sr. Alberto, Sra. Ma. Olga, Sra. Cinthia, Sra. Delia, Sra. Juanita, Sra. Calderón, Sra. Celayo, Sr. Roberto, Sra. Rebeca, Sra. Rosario, todos muy apreciados por nosotros, ya que recurrentemente teníamos trato profesional con ellos debido a que traían seguido a sus mascotas a atención médica, es por eso que llegamos a tener un trato más cercano y personal.

Es muy difícil para todos manejar la ausencia de un ser querido cuando es temporal, mucho más se magnifica este sentimiento al máximo cuando la ausencia es definitiva como consecuencia de la muerte.

Debemos redoblar los cuidados de prevención y no bajar la guardia, tratar de mantenernos de buen ánimo y alimentarnos bien.

Debemos de entender que lidiaremos con esta y otras enfermedades, de aquí en adelante, sin tenerles miedo, pero siendo responsables de nuestra salud en la medida de lo posible.

Evitemos caer en estados de excesiva tristeza o ansiedad, debemos en resumen… vivir la vida a plenitud, tratar de rodearnos de personas positivas y con sentido práctico, seguir las recomendaciones médicas y cumplir con los protocolos de salud, siempre esperando y pensando lo mejor.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: EL BIEN Más PRECIADO ES LA SALUD.