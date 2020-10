Alcaldesa de Álvaro Obregón revela que fue contactada por Lenin Canchola

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, reconoció que al ingresar a la demarcación, integrantes del grupo delictivo de Lenin Canchola se le acercaron para poder operar en la zona; sin embargo, aseguró que no pacta con delincuentes.

"No tenemos pactos con nadie. Al principio quisieron acercarse para llevar el mismo sistema: 'Nosotros no los tocamos a ustedes y podemos hacerles el trabajo que gustan'. No pactamos con delincuentes y esa es la línea, lo que cueste", comentó.

Expuso que denunció esta oferta y ha dado la información para que se indague.

"Se lleva una investigación paso a paso, y por eso han sido tan exitosas [las detenciones] con el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México y la Marina. Estos temas de drogadicción, de grupos de delincuencia organizada, no le toca directamente a las alcaldías, pero nosotros tenemos muy buena coordinación gracias a los gabinetes de seguridad que preside nuestra jefa de Gobierno", dijo.

Al cuestionarle si se investigará a alguien de la alcaldía Álvaro Obregón por su presunta participación con el crimen organizado, Sansores San Román expuso que le corresponderá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A tan solo unas horas de los arrestos de dos funcionarios públicos a quienes se les relaciona con Lenin Canchola, líder criminal de narcomenudistas que controla las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras, su presunto jefe de sicarios fue capturado cerca de la medianoche del viernes, en medio de un operativo realizado en Benito Juárez.