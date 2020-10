Familia estadounidense recupera camioneta robada en Sonora

"Starla vuelve a casa!! Quiero agradecer a todo el gobierno mexicano y a tantos de nuestros queridos amigos en México por su apoyo para ayudarnos a recuperar nuestro vehículo", dijo Mason Davis en el Facebook de su esposa Natali.

Citó el versículo Éther 12:6 del Libro de Mormón, "La fe es lo que se espera y no se ve", al agradecer las oraciones y apoyo que les han prodigado en este trance amargo, tras haber sufrido un asalto a mano armada la tarde del 6 de octubre en la carretera de Peñasco a Caborca.

"He recibido muchas llamadas y mensajes reconfortantes que me han levantado cuando más lo necesitaba. Me disculpo si no he respondido, pero cada mensaje fue leído. Estoy agradecido por el desborde de amor a mi familia". Agradezco a los Lamberts por invitarnos a quedarnos con ellos en Puerto Peñasco cuando necesitábamos un lugar donde quedarnos, para la Policía Municipal de Puerto Peñasco que nos ayudó a presentar un informe y asegurarse de proporcionarnos un traslado cuando no teníamos otro transporte.

También envió agradecimiento a las fuerzas del orden en Caborca y todos los demás que ayudaron a encontrar el vehículo.

"Lo más importante, quiero agradecer a Dios por proteger a mi familia. Los milagros todavía existen. De nuevo, gracias desde el fondo de nuestros corazones. Tu amor no solo se habló sino se mostró", dijo el señor Davis.

Encuentran el auto abandonado

En operativos coordinados de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal de Caborca localizaron la camioneta despojada a la familia estadounidense.

El vehículo pickup Toyota Tundra 20017, fue ubicado abandonado, la tarde de este viernes 9 de octubre, en la carretera Caborca-Desemboque, en las inmediaciones del poblado San Felipe.

La unidad automotriz jalaba un remolque color gris de dos ejes con tres cuatrimotos, dos Yamaha Grizzly color verde militar y azul, respectivamente, y otra Suzuki 250 amarilla; estas unidades no han sido localizadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), investiga el asalto a mano armada contra la familia estadounidense Davis.

Se informó que en acción coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se mantienen operativos de vigilancia con elementos de los tres órdenes de gobierno que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la seguridad, para tranquilidad de residentes, viajeros y turistas en la zona del Golfo de Santa Clara.

Las carreteras del desierto de Sonora donde se encuentran los municipios de Caborca, Sonoyta, Peñasco y el Golfo de Santa Clara se encuentran resguardadas con operativos de patrullaje de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Municipal, Marina, Ejército y Guardia Nacional.