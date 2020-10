De sociales...

HOLA, HOLA… Continuamos con las medidas de sanidad, utilice su cubrebocas y su sana distancia.

La guapa María Estela Sáenz Negrete, el pasado martes 6, festejó su cumpleaños y lo celebró en compañía de su esposo Héctor Moreno Villela. Desde temprana hora, recibió muestras de cariño de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

En días pasados, saludé en el centro comercial de todos los laguneros, CIMACO Cuatro Caminos, a mis buenos amigos, Cecilio Rodríguez, CPA Javier Ochoa y Sergio Pérez, quienes andaban de compras, aprovechando los grandes atractivos por el aniversario 90’ al igual que yo.

El lunes 12, estarán celebrando por partida doble, Juan Avalos Méndez y Jossie Fernández de Avalos, ya que ese día, le cortará una hoja más al calendario Juan y además, cumplirán 23 años de feliz y armonioso matrimonio. ¡Parabienes!

Laura Orellana y el Ing. Guillermo Prieto Salinas, SJ., rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, nos comparten, que muy pronto, el Archivo Histórico Ibero Torreón, estará más cerca de ti. Podrás acceder desde tu pantalla a los documentos de un ferrocarrilero, a las memorias de un albañil, a las cartas de una estudiante que se trasladó a cursar psicología en la UNAM, a las misivas que recibió una madre de familia durante 40 años, al testimonio del cortejo de una pareja que termino en matrimonio y la forma en que un obrero llegó a ser diputado… y a éstos se sumarán cada vez más historias. No se lo pierda y acompáñelos, el jueves 15 a las 18:00 hrs., por Facebook Live! https://www.facebook.com/ArchivoHistoricoIberoTorreon.

Tere Rojas de Castañeda, el domingo 4, agasajó con su platillo favorito, a su esposo Eduardo Castañeda Martínez, con motivo de su cumpleaños, de igual manera lo consintieron sus hijos Telle, Alejandra y Eduardo, así como sus nietos. Al término de la comida, partieron el tradicional pastel y le cantaron las mañanitas. Felicidades atrasadas.

Casa Iñigo invita vía zoom, a sus Ejercicios Espirituales de San Ignacio en la vida diaria, los cuales se llevaran a cabo el año entrante, pero el jueves 15 de octubre a las 10:30 hrs., se realizará una sesión informativa. Si está interesado, solicitar información al whatsapp 8717-2705-27 o al teléfono 871-71287-12.

El Gobierno del Estado de Durango, el Instituto de Cultura del Estado a través del licenciado Roberto Ojeda Godoy, Promotor Cultural de la UJED, invitan al Taller Apreciación Cinematográfica impartido por Vanessa Espinosa, del 20 de octubre al 19 de noviembre, los martes y jueves de 19:00 a 20:00 hrs., el cual está dirigido a todo aquel interesado en analizar el cine desde la construcción cinematográfica. Dudas e inscripción en [email protected] o whatsapp 871-457-45-43.

Excelente el cuarto concierto de temporada Otoño – Invierno, que ofreció vía Facebook Live, el día de ayer, la Camerata de Coahuila, “CONCIERTO BARROCO”, desde la Pinoteca del Museo Casa del Cerro, con el programa: VIVALDI, Concierto en si menor RV 580 para 4 violines y BACH, Concierto de Brandenburgo No. 6 en Si Bemol Mayor BWV 1051. Este al pendiente de sus próximas presentaciones por Facebook Camerata de Coahuila.

El pasado miércoles, dentro del Ciclo de Charlas de Grandes Maestros de la UNAMDesde Casa, por su canal de YouTube Cultura en Directo. UNAM, se llevó a cabo El fin del universo, con Julieta Fierro, astrónoma y gran divulgadora de la ciencia, que compartió interesantes puntos, acercará al tema y otros enigmas del espacio exterior. Están invitados para que se unan a su página.

La Red de Casas Museo a través de la Mesa Mexicana de Trabajo del Comité Internacional de Residencias Históricas (DEMHIST), llevará a cabo su VI Encuentro Nacional con el tema “Casas Museos para la igualdad: diversidad e inclusión” que hace eco del elegido por el ICOM Internacional para el 2020. Esto será el lunes 12 y martes 13 de octubre. El encuentro considera una jornada académica, que abrirá con una conferencia magistral, seguida por presentaciones en formato virtual, dictadas por profesionales del ámbito y relacionados con el trabajo de los museos. La sede es en el Museo Casa Histórica Arocena, para ampliar la igualdad de oportunidades en la participación de todos los profesionales de museos, al descentralizar el encuentro hacia el noreste de nuestro país; diversidad en cuanto a la representación de todos los sectores independiente de su condición y, finalmente, inclusión al dar respuesta al llamado del Museo Arocena de sumar a toda la comunidad de Casas Museo, al programa de celebración por el centenario del Edificio Arocena, construido entre 1919 y 1920. Las charlas estarán disponibles en su canal de YouTubewww.youtube.com/fundacionarocena y Las memorias escritas, estarán disponibles en la página web del museo en formato digital al término del encuentro www.museoarocena.com/Encuent roDEMHIST. Más detalles, al teléfono 871-712-02-13.

El Tecnológico de Monterrey y sus cuatro instituciones Tec de Monterrey, TecMilenio, TecSalud y SorteosTec presentan, por cuarto año consecutivo, su “Reporte de Diversidad e Inclusión 2020”, el cual recopila más de 100 iniciativas y datos que reflejan la diversidad de la comunidad Tec, así como las acciones encaminadas a crear una institución más equitativa, diversa e incluyente, donde cada una de las personas se sienta representada y acompañada.

Como parte de las actividades para la presentación del reporte, se realizó el panel titulado “Diversidad e Inclusión en las universidades: Retos y Oportunidades”. Puedes ver el panel y la presentación del reporte en @TecdeMonterrey. Descarga el Reporte de Diversidad e Inclusión 2020 y su versión lectura accesible a públicos con discapacidades visuales y psicosociales, además de material gráfico en: https://tinyurl.com/ReporteDI2020

Consejos para ser un as de la ortografía: Siempre usa los dos signos “¿¡/?!”; Escribe con mayúsculas los nombres propios; Pon punto al terminar de escribir; No olvides las tildes (siempre que deban ir, claro); Escribe siempre lo mejor posible y si no sabes algo, pregunta e investiga por tu cuenta; no te quedes con una sola información. Agradezco sus comentarios a [email protected]

Continuando con el General Guadalupe Victoria. El 22 de enero de 1823, Santa Anna informó al General Victoria: Fui atacado desde todas las direcciones por las fuerzas imperiales. El 1 de febrero de 1823, un cambio radical se produjo cuando los generales imperiales Echávarri, Lobato y Cortázar se unieron al Plan de Casa Mata.

Iturbide se vio obligado a restablecer el Congreso y en un vano intento de salvar el orden y evitar el futuro derramamiento de sangre, abdicó a la corona del Imperio el 19 de marzo de 1823. Gobierno Provisional Artículo principal: Gobierno provisional de México (18231824). Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en el Segundo Congreso Constituyente. El 26 de marzo de 1823, Iturbide y su familia fueron exiliados del país. Fue escoltado al puerto de Veracruz por el general Nicolás Bravo, a solicitud expresa del exemperador.

Hasta la próxima y recuerda… La felicidad es el continuo desarrollo de las virtudes. Aristóteles.