Harán homenaje al escritor Saúl Rosales

La calidad de la pluma y el humanismo del escritor Saúl Rosales serán homenajeados el próximo viernes 16 de octubre a las 19:00 horas a través de una transmisión en vivo. Se trata de una iniciativa del Gobierno de Coahuila a través de la Secretaría de Cultura, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto de Investigación de Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria (IDIMU).

Arcelia Ayup, coordinadora del IDIMU informó que la idea surgió fundamentalmente para honrrar el trabajo que Rosales ha hecho no solamente en el sendero literario, sino también en ramas como la educación y la gestión cultural.

"Fue el primer coordinador de la escuela de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en que también fue maestro. Se desempeñó como jefe de difusión cultural durante 5 años, y él, ha diferencia de muchos escritores, se ha dedicado a formar plumas de otros escritores".

Nombrado miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua en octubre de 2003, cabe destacar que el maestro Saúl Rosales es autor de libros de cuentos, poesía, ensayo, así como de la obra de teatro Laguna de luz. Pero más allá de lo que este escritor lagunero ha dejado impreso sobre las hojas tentadas por su pluma, otra parte de su importante labor literaria se centra en la formación de nuevos escritores que encontraron en el taller que coordinó muchos años en el Tetrao Isauro Martínez, un gimnasio intelectual para poder moldear su estilo y su propuesta en torno a las letras.

Es la también escritora Arcelia Ayup un testimonio de lo anterior, pues ella, dijo, fue una de las almas beneficiadas del conocimiento de Rosales, que indicó, siempre le compartió "de forma muy generosa".

"Yo me considero una de las muchas beneficiadas. Fui su alumna toda la carrera en comunicación en el ISYTAC (Hoy Universidad La Salle Laguna). El sigue siendo mi maestro, mi amigo. Lo admiro y lo quiero. Es mi gurú y todo lo que le consulto me lo dice de manera muy generosa".

En ese sentido la coordinadora del IDIMU mencionó que la importancia de la obra de Saúl Rosales no es importante sólo a nivel regional, sino también en lo nacional y recae en la profundidad y sencillez con la que proyecta su propuesta, en la que por medio de varios géneros retrata y da conocer la cultura de La Laguna.

Por otro lado, mencionó Ayup, otro de los esfuerzos que le habrán de valorar al escritor en el homenaje, es mantener vigente la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pues en su quehacer literario contabiliza varios compendios que navegan en el genio de esta escritora novohispana.

Es por ello que el evento del 16 de octubre se abrirá con la presentación de su libro más reciente titulado Dichos de Sor Juana, compendio que será comentado por la misma Arcelia Ayup, Jaime Muñoz y Salvador Hernández Velez, este último que como rector de la UadeC, será quien le entregue una placa conmemorativa al escritor. "Después se tendrá una exposición de la obra de Tabata Ayup de Alba de algunas de las laminas que ha hecho para portadas de libros de interiores de revistas del propio Saúl y de Sor Juana", informó Ayup.

Fue el mismo hombre de letras y actual colaborador de Siglo Nuevo él que compartió sentirse agradecido con este homenaje, porque, entre otras razones es parte la Universidad Autónoma de Coahuila, institución con la que tiene un gran arraigo debido a su participación en el ámbito educativo.

Asimismo Rosales mencionó, que aunque agradece este tipo de homenajes, los sorprende debido a que señaló él no he hecho más que lo que debía hacer "sin dejar de ser fiel a mí mismo y a quienes merecían mi atención y mi respeto. He tratado de ser responsable siempre".

Y es con esa filosofía que este autor sigue tecleando, sin las sospecha, de que, su labor literaria, sus consejos y sus letras, ya comienzan a ser eternas.