Alertan a laguneros por agencias de viajes falsas

Alertan por agencias de viajes "fantasma" que cometen fraudes, usualmente aparecen en los últimos meses del año.

Carmen Hernández recibió una llamada de una supuesta agencia de viajes que le aseguraba haber ganado una promoción por el uso de su tarjeta de crédito, por lo que le dieron un número de folio, el ZK48, y le pidieron que se presentara en un reconocido hotel del oriente, con la señorita Alejandra.

Cuando llegó al hotel, la mujer de la tercera edad se encontró en una sala de espera con alrededor de 100 personas más que aguardaban su turno. La concurrencia era tal que les atendían en mesas grandes de tres o cuatro personas a la vez, mientras que el personal de la supuesta agencia, denominada Grupo HL Travel, ofrecía café y galletas a quienes seguían en espera.

"Me entregaron una carpeta con toda la documentación, el contrato, los trámites, boletos de avión, compré unos viajes, me tomaron datos de la tarjeta de crédito para la compra de los viajes, porque se suponía que serían pagos a mensualidades", comenta Carmen, "me quitaron 60 mil pesos de una sola exhibición, me di cuenta hasta el día siguiente, cuando quise hacer una compra y me dijeron que mi tarjeta ya estaba en el límite".

La tarjeta de Carmen tenía un límite de crédito de 60 mil pesos y los defraudadores lo agotaron por completo en cuestión de horas. Después de esto, la señora denunció ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las instituciones bancarias, el hotel, la supuesta agencia y en ningún sitio encontró una solución.

De esto han pasado ya tres años, pero ayer Carmen recibió una llamada de otra supuesta agencia, con el mismo protocolo que ella conoció en 2017, y la citaron en un hotel del bulevar Independencia, por lo que de inmediato buscó la forma de alertar sobre estos fraudes.

"Marcan de un teléfono, es el 714 232 6501, me dijeron que acababa de ganar una bocina, una botella de vino y un viaje de cuatro días completamente gratis", dijo.