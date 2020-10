AMLO cita a Santiago Nieto

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que desconoce si hay una investigación en específico por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el financiamiento a "México Libre", organización encabezada por Margarita Zavala y Felipe Calderón, y donde pudiera estar involucrado Genaro García Luna, por lo que pidió que la próxima semana acuda a la mañanera su titular, Santiago Nieto.

"No sé exactamente porque no hay una solicitud, que yo sepa, de la fiscalía, pero sí hay mucha investigación, sobre todo el manejo del dinero, sobre la procedencia del dinero, eso lo tiene la fiscalía, de todos los casos, estos más sonados, lo de García Luna, todo lo relacionado con esa investigación y mucha información", explicó.

"El encargado de la oficina, Santiago Nieto, les puede informar, vamos a invitarlo un día, a ver si no se viola el debido proceso, pero a ver qué puede él decir, podría ser la próxima semana", dijo.

Manifestó que en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y preso en una cárcel de Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, se tienen que presentar pruebas y no denunciar por denunciar.

"Ya hay investigaciones que tiene la fiscalía sobre todos estos casos, pero no debe de apresurarse ningún juicio, tiene que haber pruebas, tiene que haber elementos", explicó el mandatario.

"No hay que denunciar por denunciar, no tiene por qué haber linchamientos políticos. Hay que presentar denuncias o hacer las investigaciones con pruebas, porque hay muchos libros, unos son testimonios valiosos, pero hay también textos en donde no se presentan pruebas contundentes".