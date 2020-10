Oposición a extinción de fideicomisos, con fines electorales: AMLO

Al asegurar que se aprovecha para hacer propaganda, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la oposición a que desaparezcan más de 100 fideicomisos es un asunto "completamente" electoral y reiteró que lo que busca es que no haya corrupción y que exista transparencia.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal apuntó que ningún beneficiario de estos fondos perderá el apoyo que hasta el día de hoy se le brinda.

"Esto que tardaron tanto en aprobar en la Cámara de Diputados, lo de la desaparición de fideicomisos y de fondos, pues es un asunto completamente electoral porque no hay ninguna razón, el dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir los beneficios quienes tienen derecho", dijo el mandatario.

"Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia; sin embargo, se aprovecha para hacer propaganda y así van a haber otras cosas; pero es legítimo y normal en estas temporadas, y sucede en México y sucede en todo el mundo, no hay que extrañarnos y sí garantizar las libertades", señaló.