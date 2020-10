Según la sentencia que es tema de los siguientes párrafos, cuando alguien se ha propuesto un alto objetivo y no lo alcanza, el fracaso no es motivo de vergüenza puesto que ya la sola intención es loable; además, en lo hiperbólico y en el sinuoso barroquismo de la poesía de Sor Juana, hasta puede considerarse un triunfo. La Décima Musa lo dice así: "En inaccesible blanco / no es el yerro vergonzoso / del tiro, si basta al triunfo / haber apuntado sólo".

No es vergonzoso fallar el tiro cuando el blanco es inaccesible, sólo el haber apuntado es un triunfo, puede ser una paráfrasis de los barrocos versos. Sólo el haberse atrevido a intentar una misión dificultosa puede considerarse una victoria. Es buena lección de autoestima la propuesta por la Americana Fénix en la sentencia que alienta estas líneas. La enseñanza sorjuanina es, en el vocabulario de la "autoayuda", motivadora. Y es la razón por la que se la dirige a sí misma Música, personaje alegórico en el poema teatral que la Fénix Americana escribió para la celebración del cumpleaños de la virreina Elvira. Desde la gran reverencia que les inspiraban a los habitantes de la Nueva España las personalidades de la aristocracia, Música considera que es ardua la tarea de celebrar la belleza y la hermosura de la también identificada como condesa de Galve y con sentencias y máximas tal la aquí tratada va estimulando su ánimo para cumplir. Las palabras que para motivarse se dirige a sí misma Música, salidas del ingenio de la Décima Musa, ostentan suficiente valor de actualidad. Como dice Sor Juana, "En inaccesible blanco / no es el yerro vergonzoso".