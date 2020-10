Louise Glück reivindica a la poesía femenina en el Nobel

Fueron los versos descargados por la pluma de la autora estadounidense Louise Glück, los que conquistaron ayer el Premio Nobel de Literatura 2020, galardón (entre otros) otorgado por la Academia Sueca desde 1901.

En esta ocasión, en el área de las letras, se reconoció el trabajo de una poeta de lo cotidiano, una autora que desmenuza sus sentimientos y la vida sencilla, y que no espera más que albergar la magia que se desprende de un género tan personal como lo es la poesía. Ella misma así lo reza en su poema El deseo: "Pedí lo que siempre pido / pedí otro poema".

Y es así, que con su anhelo aceptado, a esta autora le han floreado, no sólo uno, sino los suficientes poemas como para edificar una sólida trayectoria que actualmente es ampliamente reconocida por la crítica y que, seguramente, desde el día de ayer comenzará a ser rastreada por las almas literarias en busca de un buen alimento para el intelecto.

De su trabajo, el jurado destacó: "su inconfundible voz poética, que con austera belleza hace universal la existencia individual". El dato aquí es que Glück reivindicó al género en este certamen, porque desde que la polaca Wislawa Szymborska lo ganara en 1996, los versos escritos por mujeres no habían tenido cabida en este olimpo literario. Y es que esta estadounidense se coló armada de sus versos para derrocar propuestas literarias de autores que venían sonando fuerte en los medios de comunicación para adjudicarse el Nobel, tal como el japonés Haruki Murakami, la canadiense Anne Carson, la francesa Marysé Condé, o la estadounidense Joyce Carol Oates. Nombres que perdieron intensidad, luego de que la academia alumbrara el de Louise Glück, una escritora de 77 años que se convirtió en la decimosexta mujer de la historia a la que se le concede este mérito literario.

Pero ¿quién es Glück y qué es lo que trasciende de su obra? Primero, se puede escribir que esta autora parte de la idea de que los poemas no perduran como objetos, sino como presencias. "Cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana: devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado", escribió la misma Louise en Proofs and theories: Essays on Poetry (Pruebas y teorías: ensayos de poesía).

Cabe mencionar que la reciente Nobel hizo su debut en 1968 con el compendio Firstborn, y pronto fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadounidense. Así mismo, ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Premio Pulitzer (1993) y el Premio Nacional del Libro (2014).

Según el portal oficial del Premio Nobel, la actual ganadora contabiliza doce colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre el género. "Todos se caracterizan por la búsqueda de claridad. La infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos, es una temática que ha seguido siendo central para ella. En sus poemas, el yo escucha lo que queda de sus sueños e ilusiones, y nadie puede ser más duro que ella para afrontar las ilusiones del yo".

Pero incluso, se puede leer en el mismo texto, si Glück nunca negara el significado del trasfondo autobiográfico, no debe ser considerada una poeta confesional. Se señala que, la estadounidense busca lo universal, y en ello se inspira en los mitos y motivos clásicos, presentes en la mayoría de sus obras. "Las voces de Dido, Perséfone y Eurídice (los abandonados, los castigados, los traicionados) son máscaras de un yo en transformación, tan personal como universalmente válido".

Mucho se puede hablar sobre esta autora, a la que quizá, para muchos, sea un nuevo descubrimiento, puesto que, dentro del abanico de posibilidades que brinda el Premio Nobel de Literatura, está el hecho de volver necesarias las letras de los que laurea.

Aquí es donde entra en juego la traducción para que las propuestas sean valoradas en otros idiomas.

TRADUCCIONES AL ESPAÑOL

Louise Glück es consciente del narcisismo que aqueja a Estados Unidos, pues creció en la época donde, tras lanzar las mortales bombas nucleares en Nagazaki e Hiroshima, la nación norteamericana salió airosa de la Segunda Guerra Mundial.

Así, le tocó vivir la Guerra Fría en todo su intrigante esplendor, también la Guerra de Vietnam y el nacimiento de la contracultura. Por eso, los versos de su obra le permiten ver más allá de la particular ceguera con la que se viste el estadounidense promedio.

Para Glück, el poema encarna una venganza contra la pérdida, cuya metamorfosis desemboca en una existencia percibida como la traición del pasado. Esto ocasiona que la poeta sea incrédula del optimismo americano.

Su visión ha provocado el interés de las editoriales por traducir sus textos a diferentes idiomas. La editorial española Pre-Textos, fundada en 1976 y cuya sede se encuentra en Valencia, ha sido la encargada de transportar al castellano a la mayor parte de la poesía de Glück.

En Pre-Textos se pueden encontrar obras como El iris salvaje (2006), Ararat (2008), Las siete edades (2011), Averno (2011), Praderas (2017) y Una vida de Pueblo (2020).

El venezolano Adalber Salas Hernández fue uno de los traductores de la colección de Pre-Textos. Para él, la poesía de Glück es una obra con la que se debe ser milimétrico, lo que convierte su traducción en un ejercicio de precisión.

Otras traducciones han sido las realizadas por el español Julio Mas Alcaraz para editorial Vitruvio con La diferencia entre Pepsi y Coca-Cola: antología de poesía norteamericana contemporánea (2007). También la Universidad Metropolitana de Caracas cuenta con una antología de Poesía Selecta (2008), donde Beverly Pérez Riego fue la encargada de la traducción.

El premio Nobel de literatura llega a las manos de Louise Glück en un momento donde la Academia Sueca busca reivindicarse, tras los escándalos sexuales que señalaron a algunos de sus miembros, causando que la edición de 2018 tuviera que pausarse.

En 2019, la institución también fue criticada con dureza tras otorgarle el reconocimiento al austriaco Peter Handke, lo que causó la indignación del mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, quien cuestionó por qué la Academia Sueca había premiado a alguien que negaba el genocidio bosnio y era admirador- del exlíder serbio Slobodan Milosevic.

Louise Glück es el segundo premio literario de origen estadounidense que la Academia Sueca elige en menos de cinco años, luego de que el cantante Bob Dylan lo recibiera en 2016, decisión que también fue duramente criticada por los especialistas.