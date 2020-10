Asesinan a excandidato morenista al Ayuntamiento de Jerécuaro, Guanajuato

El excandidato de Morena a la Presidencia Municipal de Jerécuaro, Jesús Tinajero Pineda, fue asesinado y encontrado entre varios cuerpos desmembrados la tarde de este jueves en la carretera Jerécuaro-Apaseo el Alto, en la comunidad "El Sarampión".

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena confirmó la muerte del político y exigió a la autoridad estatal el esclarecimiento del "artero asesinato". "Basta de compañeros caídos, el PanGobierno debe responder inmediatamente. No morimos...nos están matando", expresó la lideresa del partido local, Alma Alcaraz.

Tres abanderados por Morena en las elecciones de 2018 han sido privados de la vida en Guanajuato, mencionó. Alcaraz lamentó profundamente el fallecimiento de Jesús Tinajero, con quien sostuvo una conversación y programaron un encuentro para la siguiente semana. Tinajero Pineda se perfilaba como precandidato a la alcaldía de Jerécuaro para las elecciones de 2021.

El sábado pasado estuvo presente en la gira que Yeidckol Polevnsky, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, realizó en la ciudad de León. El diputado local Ernesto Prieto Gallardo dijo estar consternado por el "terrible homicidio" del excandidato a la alcaldía de Jerécuaro y activo militante de Morena.

"Me voy enterando, lo acaban de matar, ya es el tercer compañero, candidato, ex candidato a presidente municipal de 2018 que nos ultiman, que nos matan, ¿qué carajos tiene que pasar para que esto no siga sucediendo en Guanajuato?, ¿qué tiene que pasar para que se largue Alvar Cabeza de Vaca –Secretario estatal de Seguridad Pública- y Carlos Zamarripa- Fiscal General del Estado-?", aseveró en sus redes sociales. Dijo que tres personas que luchaban por sus municipios y región han sido privados de la vida, el 11 de mayo de 2018, José Remedios Aguirre, candidato de Morena a la alcaldía de Apaseo el Alto Remedios; Joel Negrete Barrera, excandidato la Presidencia Municipal de Abasolo, en junio pasado, y este miércoles Jesús Tinajero.

El legislador señaló que queda claro que hay algo contra Morena. Minutos después de las 2 de la tarde, se reportó el hallazgo de partes humanas, presuntamente de tres personas sobre la carretera estatal Apaseo el Alto-Jerécuaro; los restos fueron levantados por la Fiscalía General del Estado.