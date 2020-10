Recomienda Sheinbaum 'hacer un mejor' performance a FRENAAA

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recomendó a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) a hacer mejor el performance de las casas de campaña, para evitar que se vuelen, como ocurrió esta semana.

"Nada más recomendarles, porque no sé si vieron cómo volaron las carpas el otro día, entonces pues que hagan mejor su performance para que por lo menos no se vuelen las carpas", dijo. La mandataria capitalina destacó que no habrá refuerzo policial por esta manifestación, e incluso ya se abrió el Zócalo, pues ya no se tienen previstas manifestaciones que puedan atentar contra los integrantes de Frenaaa.

"No se tiene pensado próximamente que haya manifestaciones que utilicen objetos peligrosos como lo que fueron las últimas y que por eso se evitó que hubiera confrontación. Si tenemos conocimiento de que vuelve a haber alguna manifestación de este tipo", expuso.