\'Yo colgué al perro\'; confiesa haber ahorcado a su mascota por \'atacar\' a su hijo

Las acciones de un hombre en Argentina, han dividido opiniones entre el público tras darse a conocer que éste asesinó a su perro ahorcándolo después de que presuntamente el animal atacara a su pequeño hijo.

Según detalla el canal argentino Todo Noticias, los hechos trascendieron en el barrio de Berazategui, en Buenos Aires, donde Iván de 29 años podría enfrentar 15 días de prisión tras quitarle la vida a su mascota ahorcándolo con una manguera en su patio trasero.

Vecinos de la zona fueron los responsables de alertar a la policía tras percatarse que el perro yacía muerto colgando de un árbol en el patio de la casa.

De acuerdo a las palabras de Iván, su esposa llamó a su trabajo para reportarle que el perro había atacado a su hijo de dos años y al llegar a la casa se encontró con el infante lleno de sangre, lo que derivó a que arremetiera contra el animal.

"Yo colgué al perro, lo até y resulta que sí lo maté (...) Era un perro pacífico, no entiendo qué le pasó", declaró el hombre.

Iván añadió que el perro llamado 'negro', era un animal tranquilo de nueve años y que no se explica que fue lo que pasó. También añadió que no recuerda exactamente lo qué hizo con el can antes de llevar a su hijo al hospital.

Por otra parte, vecinos del lugar argumentaron que el hombre suele tener comportamientos violentos y que el perro era víctima de maltrato animal.