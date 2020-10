Dan de alta a paciente que estuvo hospitalizado un mes por COVID en CDMX

El 6 de septiembre, Julio César llegó al Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 29, con una saturación de oxígeno de 50% y síntomas respiratorios por COVID-19 como la fiebre, que no disminuyó con tratamiento ambulatorio, por ello, tuvo que ser intubado para poder respirar. Ahora, a un mes de distancia, el paciente fue dado de alta.

Claudia Trujillo Arévalo, adscrita al Servicio de Urgencias, dijo que se le dio tratamiento y permaneció en el Servicio de Urgencias por más de tres semanas. "Gracias a todo el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social y al equipo de respuesta COVID que trabaja en esta unidad, el paciente pudo seguir adelante y hoy es un gusto tener la noticia de que está dado de alta a su domicilio", expresó. Por su parte, Patricia García Rodríguez, médico urgenciólogo, comentó que "el caso de Julio César es peculiar, porque en esta época de pandemia están llegando casos con saturaciones muy bajas, las mantienen durante una semana previa a su ingreso y cuando arriban con nosotros ya están complicados y requerimos iniciar un manejo avanzado en estos pacientes". Destacó que él no tiene ningún problema crónico degenerativo, es un paciente sano que solamente padecía obesidad sin otro factor de riesgo que pudiese empeorar su cuadro clínico.

Julio César, paciente no derechohabiente del IMSS, tiene 42 años de edad y en las últimas semanas se han recibido personas todavía más jóvenes, entre los 20 a 35 años, relató la especialista.

"Nosotros en el Servicio de Urgencias tenemos al personal especializado para valorar pacientes intubados, fue un buen trabajo de todos para que pudiese ser extubado", expresó. García Rodríguez comentó que Julio César tiene muchas expectativas para salir adelante, situación que los motiva para seguir haciendo el trabajo tanto al personal de urgencias, de Medicina Interna y todos los que laboran ayudando al paciente crítico.

"Es muy importante que no bajemos la guardia, todavía hay casos de COVID-19 en las unidades médicas, a pesar de que los semáforos hayan cambiado debemos seguir cuidándonos todos y a los de nuestro alrededor. Somos un personal que seguimos en la lucha, en la batalla y que vamos a continuar ayudando a la gente que así lo requiera", subrayó.

El paciente agradeció la atención que se le brindó, puesto que considera que fue buena. "Ahorita que vengo veo que siguen tratando muy bien a los pacientes. La verdad es que me voy con otra idea del Seguro. Muchas gracias a los médicos y enfermeras por el apoyo que nos dan, no nada más a mí, sino a todos los que llegamos aquí de alguna o de otra forma", comentó Julio César tras ser dado de alta. Diana, su esposa, expresó: "La verdad no tengo palabras para agradecer, no me alcanzaría nada para pagarles lo que hicieron por él. Gracias a ustedes tengo a mi pareja aquí y sus hijos tienen a un padre gracias a ustedes".