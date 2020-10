Mujer embarazada es aplastada por rodilla de policía durante arresto

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron la semana pasada en la ciudad de Kansas, en Misuri, EUA, donde la mujer identificada como Deja Stallings, con nueve meses de embarazo, fue detenida por oficiales al verse involucrada en una riña que se presentó en una gasolinera local.

En el material que ha sido compartido en redes sociales, se aprecia a la mujer ser sometida por uno de los uniformados quien coloca su rodilla sobre la espalda de ésta para ponerle las esposas.

Las imágenes no tardaron en generar indignación entre el público, quienes en respuesta a su inconformidad por los actos de las autoridades, se establecieron con casas de campaña frente al Ayuntamiento de la ciudad exigiendo que el oficial involucrado y el jefe de Policía sean destituidos de sus cargos.

Pregnant police brutality victim and her unborn baby headed back to the hospital due to complications from this BRUTAL @kcpolice TREATMENT!! #BLM #retweet @shaunking @cnnbrk @KCStar @kmbc @rolandsmartin @RollingStone @nytimes @washingtonpost #kcprotests pic.twitter.com/d301li9YpB