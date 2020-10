Suspenden sesión de Congreso CDMX; bajan dictamen de Infancias Trans

Tras una votación confusa, legisladores de Morena provocaron que se cancelara la sesión ordinaria virtual de este jueves en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), luego que legisladores de oposición votaran para bajar del orden del día el dictamen sobre identidad de género de personas menores de edad (Ley de Infancias Trans) y se aprobara, con dicho cambio, la agenda para los trabajos legislativos.

El grupo parlamentario de Morena argumentó que el orden del día no fue aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso de la CDMX, pese a que a la vista de las redes sociales y el Canal de Televisión del Congreso, seis votos fueron en favor y cinco en contra del orden día del que se bajó el dictamen sobre infancias trans.

Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, y diputada del PAN, determinó acatar el mandamiento del grupo mayoritario, con el fundamento en el artículo 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso local y en respuesta, los legisladores de Morena la responsabilizaron de no realizar "debidamente la votación".

Provocan confusión

La interpretación que le dio Morena al citado artículo, fue que "no se aprobó por las dos terceras partes de sus integrantes", pero fue evidente que ordenaron a las coordinadoras del PVEM y PT, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Circe Camacho Bastida, respectivamente, que aparecieran para votar, pese a estuvieron ausentes en la reunión de la Conferencia del Congreso local —Junta de Coordinación Política (Jucopo) y Mesa Directiva- del miércoles.

Incluso, Circe Camacho Bastida desde su auto apoyó a la legisladora del PVEM para que la presidenta de la Mesa Directiva ordenará una nueva votación, para aprobarse la orden del día, dado que la secretaria técnica, Liliana Huitrón, se confundió en el conteo, pues de improviso aparecieron las dos legisladoras, que no estuvieron presentes virtualmente durante la discusión.

Minutos antes, se había votado para bajar de la orden del día el punto 48, es decir, el dictamen sobre la Ley de Infancias Trans.

En ese momento, la presidenta de la Mesa Directiva ordenó a Liliana Huitrón levantar la votación para aprobarse la orden del día, pero en las pantallas se vio a Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez Días de León, coordinadora y vicecoordinadora de Morena, respectivamente, llamar por su celular, lo que retrasó momentáneamente el procedimiento.

Entre "me está fallando la señal, presidenta", "no me permite emitir mi voto", o simplemente porque apagaron el micrófono, Morena y una diputada del PT, Jannete Guerrero Maya, votaron en contra del orden del día, mientras los dos diputados del PAN, Jorge Gaviño Ambriz del PRD, Miguel Ángel Salazar Martínez del PRI y uno más de la Asociación Encuentro Social, lo hicieron en favor.

Es decir, en ese momento la votación fue de tres votos en contra y cinco a favor por la orden del día, pero Rodríguez Díaz de León argumentó que "no está claro el conteo", lo que provocó dimes y diretes entre los presentes.

En pantalla, con la cara de desconcierto, porque no entendía el motivo de la discusión, la legisladora del PVEM, Alessandra Rojo de la Vega, exigió una nueva votación.

Esto provocó que el panista Christian Von Roehrich de la Isla reclamara: "En la Conferencia gana la mayoría. Aquí no gana el voto ponderante como ocurre en la Jucopo (Junta de Coordinación Política)", pero Rodríguez, con el rostro enrojecido, le reprochó que "no exijo eso, sino que se voté bien".

Lo anterior, fue aprovechado por la diputada Rojo de la Vega, para insistir en que volviera a votarse, argumentando que no fue considerado su voto.

También apareció en las pantallas Circe Camacho del PT a bordo de su auto, y también a gritos exigió una nueva votación.

Enseguida, la secretaria técnica, Liliana Huitrón comenzó a corregir los votos entre los gritos de los legisladores, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva terminó por aceptar un nuevo conteo.

Sin embargo, en las pantallas el coordinador del PRI, Tonatiuh González Case, tomó la palabra para señalar que el sistema electrónico le estaba fallando.

Fue así como la secretaria técnica estableció: "La votación, señora presidenta, es de seis votos a favor por la orden del día y cinco en contra", lo que generó un nuevo enfrentamiento, porque, según José Luis Rodríguez Días de León, "no se contó bien".

Ante ello, Saldaña Hernández determinó que "por mayoría es aceptada la orden del día la sesión de este jueves", con lo que puso fin a la discusión.

Al final, los diputados de Morena, PT y PVEM no quedaron conformes. Cerca de la medianoche, la presidenta de la Mesa Directiva emitió una circular a los diputados locales, para informarles que la sesión ordinaria quedaba cancelada.