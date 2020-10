El Espacio de Cerpa

Nadie pensaba que, en la semana cuatro de la NFL, se vendría una situación como la que acabamos de vivir primero con los Jefes y los Patriotas que tuvieron que emigrar de la jornada dominical mientras que, los Acereros y los Titanes, se apartaron por completo del calendario de esa fecha en una época complicada y no sabemos cuántos otros equipos tendrán que tomar desvíos impensados antes de que todo esto se mejore en una emergencia de salud donde todo mundo está expuesto aunque todavía a muchos, no les cae el veinte.

En una doble cartelera improvisada de lunes por la noche, los Jefes siguen en plan grande con su defensa que mantiene la posibilidad de repetir en el Súper Tazón y eso que se quedaron sin su mejor jugador de la unidad como es el tackle Chris Jones donde forzaron cuatro pérdidas de balón derrotando 26-10 a Nueva Inglaterra que tuvieron que salir sin Cam Newton aunque da lo mismo porque Mahomes habría asegurado el resultado de cualquier manera; Kansas City recibe a mis pobres Malosos el domingo al mediodía mientras que, los Patriotas, tienen la oportunidad de ver quién les pague los platos rotos cuando tengan a los Broncos, como huéspedes en Fóxboro.

Ahora es necesario e indispensable tocar el tema de los Bills con una defensa que supo salir adelante el domingo pasado en Las Vegas teniendo problemas al inicio del encuentro y que, con una marca impensable, hasta ahora se ve que la escuadra de Buffalo no necesita que la defensa sea perfecta para ganar partidos ya que Josh Allen, en su tercer año, se nota cada vez más seguro y que, la llegada de Stefon Diggs, fue lo mejor que pudieron hacer porque su atrapada de 49 yardas una vez de la pérdida de balón de los Raiders, solo fue la preparación para terminar el encuentro; el domingo también al mediodía, tendrán que visitar a los Titanes en uno de los duelos que más llaman la atención.

Tengo que ser sincero porque a mí, en lo personal, Aaron Rodgers se me hace muy engreído (ojalá y me equivoque) pero tengo que aceptar que, de que si hay algo que podríamos decir tiene de bueno este 2020, es el regreso del pasador de Green Bay en esta temporada porque el lunes pasado estuvo como lo quieren los seguidores de los Empacadores fallando 6 pases de 33 intentos (a ver si no me salen las cuentas como el genio gobernador de Morelos) para 327 yardas y donde ya los reflectores y se pudo ver por la transmisión, se enfocaban sobre el ala cerrada Robert Tonyan que ya suma cinco anotaciones en cuatro juegos haciendo ver mal a la secundaria de los Falcons; la escuadra de Wisconsin junto con los Leones, estarán descansando esta semana.

Los Vikingos que se aprovecharon de los pobres Texanos y que provocó la salida del entrenador en jefe de Houston y gerente general Bill O´Brien, pues ahora tendrán una visita más complicada que el desgraciado coronavirus cuando viajen a Seattle donde los Halcones Marinos, han estado progresando en la defensa que ha sido golpeada por las lesiones y en el cual, la victoria del equipo de Carroll en Miami, (nomás échele un vistazo al viajecito que hicieron) significó que Russell Wilson llegara a 16 anotaciones igualando a la leyenda Peyton Manning con la mayor cantidad de pases en los primeros cuatro partidos de temporada regular por lo cual, a Minnesota, no le queda otra más que encomendarse a los brujos de Chalma para salir ilesos del Century Link Field. Hoy arranca la semana con la visita de Tampa Bay a Chicago para ver si es cierto Brady.