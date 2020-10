En vivo: Conferencia de prensa de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este jueves su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, en enlace con funcionarios federales, se detalló que al momento no se registran víctimas ni en Yucatán ni en Quintana Roo tras el paso del huracán "Delta".

"Ya salió 'Delta' y no va a regresar, esperemos que no cause daños en Estados Unidos", dijo al respecto el presidente López Obrador.