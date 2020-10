Reformar y no cumplir la Constitución

La LXI Legislatura de Coahuila ha sido pródiga en la presentación de iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución Política Local. Pero sólo en la presentación, porque han sido pocas las que han completado su proceso legislativo para convertirse en normas vigentes.

A punto de terminar sus funciones, lo cual ocurrirá el próximo 31 de diciembre, la Legislatura alcanza registros muy altos en materia de iniciativas constitucionales. En efecto, en los primeros 32 -de 36- meses que durará, es decir entre enero de 2018 y agosto de 2020, se presentaron 115 iniciativas del mencionado género.

Por partidos políticos, dichas iniciativas tuvieron el siguiente origen: 37 de Acción Nacional, 29 de Morena, 11 del PRI, 11 de la UDC, 10 del PRD, 11 de los dos diputados que se ostentan como independientes, 2 de legisladores de varios partidos (incluso una firmada por la totalidad de los diputados del Congreso) y 4 del gobernador. Total: 115.

Ahora viene lo significativo: De las 115 iniciativas, al 31 de agosto pasado solamente 10 (diez) habían sido aprobadas por el llamado Constituyente Permanente (Congreso por mayoría calificada y mayoría de ayuntamientos), promulgadas y publicadas en el periódico oficial del estado. Tan bajo número, 10 de 115 iniciativas que se han convertido en 32 meses en derecho positivo, significan apenas el 8.7 por ciento del total.

Procede ahora preguntarse ¿A qué puede obedecer la prolífica presentación de iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución local? Entre otras razones a que, por tratarse de normas jurídicas de ese rango, es posible se considere que su sola presentación es importante en sí misma, aunque la pieza legislativa tenga como destino final lo que en el argot parlamentario se conoce como "la congeladora".

¿Sobre qué han versado los proyectos de reformas y adiciones a la Constitución local? De acuerdo a un recuento que elaboré, las 115 iniciativas propusieron modificaciones a 79 artículos constitucionales. Procede aclarar que una iniciativa no necesariamente propone la reforma de un solo artículo, sino por lo general incluye a dos más.

Los numerales para los que se propusieron más iniciativas fueron el 158, con dieciséis iniciativas, el 67 y el 7° con nueve cada uno y cinco para cada uno de los siguientes: 84, 117 y 136. Para los más de setenta artículos restantes se propusieron cuatro o menos iniciativas y para una abrumadora mayoría de éstos sólo una.

No deja de ser significativo que el artículo más socorrido en cuanto a iniciativas para modificarlo sea el 158. Aunque cabe aclarar que éste no es un solo artículo, sino que en realidad comprende 24 artículos (del 158A al 158w), referidos a la materia municipal. En otras palabras, uno de los temas objeto de mayor preocupación entre los legisladores es el relativo a la administración local, lo que frecuentemente no se corresponde con la importancia que en Coahuila, y en general en todo el país, se concede en la realidad a la institución municipal.

Otros de los artículos favoritos en cuanto a propuestas de reformas son el 67, el cual enuncia las atribuciones del Congreso, y el 84 relativo a los deberes u obligaciones del gobernador.

La proliferación de iniciativas de ley, además de la explicación que a manera de hipótesis expuse antes, es probable que obedezca a la poca comprensión que se tiene de la función legislativa. Lo cual es grave.

Recientemente el analista Luis Rubio escribió: "Elaborar y modificar leyes en una democracia es la función elemental del legislativo que, en la división de poderes, constituye un poder igual y un contrapeso. Sin embargo --agrega-- como dice Santiago Kovadloff en Argentina, 'nosotros modificamos mucho más la Constitución de lo que la cumplimos'". En Coahuila parece también ser el caso.