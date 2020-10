México roza los 800 mil contagios

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que México alcanzó 82 mil 726 defunciones por el SARS-CoV-2, 378 más que anteayer, así como 799 mil 188 casos confirmados al virus, un incremento de 4 mil 580 con respecto al pasado martes.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, agregó que a la fecha existen 560 mil 895 pacientes recuperados, mientras que 38 mil 768 personas conforman la epidemia activa, es decir, que se contagiaron en los últimos 15 días y todavía pueden transmitir el virus, esta cifra equivale a 4% del total de casos a nivel nacional.

Alethse de la Torre Rosas, directora General del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, dijo que actualmente existen 6 mil 315 casos probables de COVID-19 en pacientes con VIH, de los que 38% han sido confirmados por prueba PCR.

Detalló que 33% de las personas que dieron positivo a la prueba de coronavirus fueron hospitalizadas y 13% fallecieron.

La directora del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida) destacó que en el segundo trimestre de 2020 bajó 59% la aplicación de pruebas de VIH con respecto a 2019, por lo que llamó a la sociedad en general a aplicarse la misma, con la intención de lograr un diagnóstico temprano, sobre todo en caso de que resulte positiva.

Al 98 por ciento de las personas que murieron por COVID-19 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se les había aplicado una prueba, por lo que la dependencia sólo revisará 2 por ciento para saber si suman pacientes a las listas del nuevo coronavirus, explicó Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas.

En conferencia de prensa, explicó que el método sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para incluir casos sin prueba en el cálculo de contagios y defunciones por COVID-19 vía asociación o dictaminación es una práctica cotidiana con otro tipo de padecimientos.

"Es algo que se hace regularmente en el país desde hace muchos años, para varias, muchas enfermedades, esto lo hacemos anualmente por ejemplo para tuberculosis y todas las otras enfermedades. Se reúne un grupo específico de expertos, revisa aquéllos en los que hay dudas y se reclasifica la causa de defunción", explicó.

"En el caso de COVID se está haciendo esto por aquellas defunciones que se sospecha de COVID, pero no se les tomó muestra y son aquéllos casos en los que no se les tomó muestra que estos grupos de expertos están revisando el caso y están dictaminando si es o no COVID por asociación epidemiológica".

En el IMSS, señaló, generalmente todos los casos reportados de coronavirus se acompañan por muestras de laboratorio.