Centros de Salud, sin vacunas contra influenza

A una semana de que iniciara la campaña de vacunación de influenza en la Ciudad de México, usuarios de Centros de Salud de Gustavo A. Madero e Iztacalco reportaron que hay escasez, situación que fue reconocida por el personal que labora en dichas instalaciones. De acuerdo con la Secretaría de Salud local, se han aplicado más 300 mil vacunas contra la influenza, por lo que en algunos centros se agotó.

Araceli Vega, enfermera y encargada de aplicar las dosis en el Centro T-I San Juan de Aragón, Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, comentó que hubo una gran demanda por parte de los vecinos de la zona, pues acudían entre 70 y 80 personas diariamente. "El año pasado teníamos que salir e invitar a la gente a que viniera, casi les rogamos, pero ya que vieron lo peligrosas que son las enfermedades respiratorias, como el COVID-19, ahora solitos llegaron. Es una enorme diferencia la que se vio ahorita con la pandemia", aseguró.

En un recorrido realizado por E l Universal se observó que en esa misma alcaldía otros tres Centros de Salud reportaron ya no contar con la vacuna. En un lapso de 15 minutos, por lo menos cinco personas llegaron a preguntar por la dosis y recibieron una respuesta negativa. Debido a que por el momento es el servicio con mayor demanda, los centros se encontraban prácticamente vacíos, y sólo en el caso de uno, ubicado en la colonia Pradera, un par de personas esperaban afuera de las instalaciones para que se les aplicara la prueba de COVID-19.

El lunes fue el último día que pudieron aplicar vacunas. Personal del lugar explicó que desde hace semanas las personas sólo van para consultas por enfermedades respiratorias y aunque en su mayoría resultan ser casos sin complicaciones, en general han notado temor en la población. También, en al menos dos instancias de las colonias Agrícola Pantitlán y Cuchilla Pantitlán, en Iztacalco, las vacunas fueron insuficientes.

Yael Becerra, vecino de la zona, contó que el miércoles de la semana pasada fue por su vacuna al Centro de Salud T-III Dr. Luis Mazzotti Galindo y no tuvo problema alguno, mientras que su hermano, quien acudió este miércoles, ya no fue atendido. Autoridades del lugar explicaron que, pese a que ya no pudieron ofrecer vacunas a adultos, aún hay suficientes para niños, a quienes les dan preferencia y alcanzarán hasta el próximo martes. Hasta el momento se han aplicado aproximadamente 4 mil dosis en esta sede.

Tampoco en el Centro de Salud T-II Cuchilla Pantitlán los habitantes fueron recibidos con respuesta positiva. Será hasta después del 15 de octubre que llegue la nueva dotación.

Hay 17 Centros de Salud en la alcaldía Álvaro Obregón, 15 en Azcapotzalco, cuatro en Benito Juárez, 12 en Coyoacán, 11 en Cuajimalpa, cinco en Cuauhtémoc, 29 en Gustavo A. Madero, cinco en Iztacalco, 25 en Iztapalapa, nueve en Magdalena Contreras, cinco en Miguel Hidalgo, 11 en Milpa Alta, 12 en Tláhuac, 19 en Tlalpan, 13 en Venustiano Carranza y 13 en Xochimilco.