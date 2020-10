Dedicarán Congreso sobre medio ambiente a Mario Molina

"Para nosotros, en El Colegio Nacional la muerte de Mario Molina es una noticia repentina, sorpresiva y por supuesto muy triste", asegura Juan Villoro, presidente en turno de El Colegio Nacional, institución al que pertenecía el Premio Nobel de Química 2015, desde 2003.

"El lunes pasado, hace dos días, Mario Molina participó en nuestra reunión de Consejo, estuvo muy activo, participando, haciendo preguntas, de modo que no podíamos esperar este desenlace que solamente podemos lamentar. Él se mostró tan participativo como siempre", relata Juan Villoro, quien señala que el quinto Encuentro Libertad por el Saber "¿Cuál es el desarrollo para un planeta saludable? ", que realizarán este mes, estará dedicado a Molina, fallecido este miércoles a los 77 años.

"El 18 de octubre empezará nuestro congreso en El Colegio Nacional y estará dedicado precisamente al medio ambiente, lo coordinan los doctores Julio Frenk y Julia Carabias, y Mario Molina fue inspirador e iba a ser participante de este encuentro, fue una persona que contribuyó de manera decisiva a tratar de revertir el papel dañino del ser humano contra la naturaleza, y en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos en que cada vez resulta más desafiante la convivencia con la naturaleza me parece central resaltar la importancia de su legado”.

Dice Villoro que Mario Molina era una persona muy paciente y una de sus características era saber escuchar a los demás, virtud que no es muy común, "en la reunión del pasado lunes, él, que se había perdido de una parte de la reunión pidió que le explicaremos y le informáramos de lo que se había perdido, porque siempre tuvo mucho interés de lo que opinaban los otros, creo que en ese sentido fue para nosotros siempre un ejemplo".

Villoro señala que por el momento no han previsto nada presencial en El Colegio Nacional, por eso no han previsto un homenaje en breve, "porque en buena medida gracias a las opiniones de Mario Molina El Colegio Nacional se ha sumado a las políticas públicas de sana distancia entonces no tenemos actividades presenciales, pero creo que el encuentro que vamos nosotros a celebrar obviamente estará dedicado a Mario Molina y simbólica estará presidido por él ahí le rendiremos el tributo que indiscutiblemente merece".

El presidente en turno de El Colegio Nacional dice que Mario Molina fue un científico dedicado sobre todo al medio ambiente, su especialidad fue el hueco en la capa de ozono e incluso recibió del gobierno de Estados Unidos, en tiempos de Barack Obama, la encomienda de colaborar para que se tratara de resolver ese tema.

"El recibió el Premio Nobel junto con Paul Crutzen, que es el científico que propuso que nuestra era geológica fuera rebautizada como Antropoceno para subrayar el papel pernicioso que el ser humano ha tenido en la naturaleza, entonces en sintonía con Pual Crutzen Mario Molina estuvo siempre muy atento a las posibilidades que tiene el ser humano de desequilibrar la ecología y trato siempre de que a través de la ciencia pudiéramos tener un papel correctivo de los excesos del progreso".