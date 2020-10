Chris Hemsworth ayuda a demonios de Tasmania a regresar a Australia continental

Los demonios de Tasmania fueron introducidos al Parque Nacional Barrington, ubicado al norte de Sídney, mismos que en la década de 1990 se vieron en peligro ante una forma 'grave de cáncer', enfermedad que redujo su población a 25 mil de 150 mil ejemplares que se tenían registrados.

De acuerdo a especialistas en el tema, se piensa que fue aproximadamente hace 3 mil años que dichos animales desaparecieron de Australia Continental al ser víctimas de dingos, una subespecie descendiente del lobo asiático.

A la misión de incorporación de los ejemplares al Parque Nacional Barrington, se sumaron el actor australiano Chris Hemsworth

y su esposa, Elsa Pataky.

Videos compartidos en la red muestran a Chris junto a Elsa liberando a los demonios de Tasmania en el recinto ecológico.

Tasmanian devils are making a comeback @wildark, @ChrisHemsworth and @Elsapataky_ helped reintroduce a small population onto Australian mainland where they went extinct 3,000 years ago.



In full https://t.co/umIesXpc4X@Aussie_ark #DevilComeback pic.twitter.com/VKdJsSUPvi