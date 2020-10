Marie Benedict cuenta la reconocida vida de Clementine Hozier

Conocida por su redacción histórica, Marie Benedict nos ha mostrado a través de su escritura dos importantes historias del empoderamiento femenino en dos importantes personajes de la segunda guerra mundial.

Hedy Lamarr en La Única Mujer, famosa actriz de Hollywood antes llamada Hedy Kiesler, cuya belleza judía la salvó de los Nazis pero la orilló a un tormentoso matrimonio con el traficante de armas de Hitler y Mussolini. Además de ser una talentosa científica, quién realizó el invento histórico de la comunicación inalámbrica a distancia, sentando las bases para el Wi-Fi y Bluetooth.

Y en su último libro ‘Lady Clementine’, la de Clementine Hozier, esposa de Wiston Churchill, una dama empoderada, ambiciosa e inteligente que luchó por el humanismo en una de las etapas más desafiantes para el mundo entero.

En una plática con El Siglo de Torreón, Marie nos contó un poco sobre sus inspiraciones y la relación que existe entre estos personajes con más de 80 años de antigüedad y la actualidad.

¿Qué te inspiró para escribir al ser abogada?

No comencé queriendo ser escritora. Yo absolutamente amo la historia, crecí siendo una gran lectora y siempre me atrajo todo lo que tiene que ver con el pasado, en particular historias sobre mujeres. Cuando entré a la universidad yo estaba preparada para especializarme en historia para dedicarme a la docencia o algo que tuviera que ver con el tema, pero me orienté más hacia las leyes, por lo que me convertí en abogada pero siempre quise regresar a la historia. Y un día comencé a pensar en escribir libros que trajera historias ocultas del pasado y fue por eso que empecé a tener esa inclinación.

Una frase que me gustó mucho sobre tu escritura menciona que eres una experta en transportar el pasado a las nuevas generaciones, ¿Qué tan importante consideras que es para las mujeres de hoy conocer la vida histórica de estos personajes?

Absolutamente lo es, muy a menudo creemos que las mujeres históricas son muy distintas a nosotros, pero de hecho ellas tenían sueños y metas muy similares a las que se tienen hoy en día y que de igual manera tuvieron que superar grandes obstáculos para perseguir esas metas, y creo que es muy importante para las mujeres y hombres del presente, especialmente para ellas, que conozcan las grandes cosas que se hicieron en el pasado, pues creo que las mujeres históricas realmente pueden inspirar y dar esperanza a las mujeres de hoy en día para realmente intentar perseguir sus sueños profesionales.

En tu novela ‘La Única Mujer’ cuentas la historia de un personaje clave en las tecnologías a las que tenemos acceso hasta el día de hoy, ¿Consideras primordial este tipo de hechos históricos en el conocimiento y alcance de los jóvenes?

Claro, esto es crítico, porque gracias a ellas tenemos las cosas que hoy damos por hechas como el Wi-Fi y el Bluetooth y hablamos sobre momentos importantes en la Segunda Guerra Mundial, Clementine, Hedy Lamarr. Debemos entender que mujeres han sido responsables de estos legados y es importante para las jóvenes hoy saber de qué somos capaces las mujeres.

La sociedad es responsable de limitar el alcance de la mujer y es por esta percepción que muchas veces se ignora de qué somos capaces, tal como se narra en la historia de Hedy Lamarr.

¿Que recalcarías de la historia de Clementine Hozier en tu novela?

Que era motivada por el humanismo y la empatía, ella creció con una madre inestable y en un ambiente de pobreza. Ella era demasiado diferente a las personas a su alrededor, así que creo que desarrolló una especie de empatía para las personas que eran diferentes a ella o que estaban viviendo una lucha y convirtió en su misión hacer todo lo posible para ayudar a estas personas y también creo que ella notaba las diferencias con las que las mujeres eran tratadas, a pesar de que no era un pensamiento típico en su época, ella logró ver las grandes cosas de las que eran capaces las mujeres.

¿Qué similitudes identificas entre la lucha de las mujeres del pasado con el presente?

Tengo una gran lista de mujeres históricas que han logrado grandes cosas y cuando decido sobre cuál de ellas escribir, intento verlo desde sus ojos e identificar los problemas contra los que lucharon. Una y otra vez me topo con los mismos problemas a los que se enfrentaron ellas en el pasado y a los que se enfrentan las mujeres hoy en día, tal como la maternidad, el balance laboral, no ser reconocidas por sus contribuciones o incluso conseguir un trabajo con buenas condiciones. Definitivamente creo que temas como la educación y oportunidades laborales son mucho mejores actualmente, pero claro que nos enfrentamos a una gran mayoría de las problemáticas que se vivieron en las historias que narro en mis libros.

Sin duda alguna, la manera de narrar estos hechos históricos de Marie Benedict nos abre una gran puerta al empoderamiento femenino.

Como abogada, siempre se ha dedicado a luchar por los derechos de las mujeres, pero a través de sus letras sigue la misma lucha pero desde una perspectiva distinta.